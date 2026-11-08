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Puro Deporte

Cartaginés llenó de goles a Escorpiones y asume el liderato del Torneo Apertura 2026

Cartaginés venció a Escorpiones y se convierte en el nuevo líder del Torneo de Apertura 2026, al menos de forma provisional

Alonso Hernández anotó doblete y asumió el liderato de la tabla de goleo. En la foto, Hernández celebra uno de sus goles.
Alonso Hernández anotó doblete y asumió el liderato de la tabla de goleo. En la foto, Hernández celebra uno de sus goles ante Escorpiones. Prensa Cartaginés
Alejandro Cerdas