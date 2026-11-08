Cartaginés llenó de goles a Escorpiones y asume el liderato del Torneo Apertura 2026

Cartaginés goleó 4-2 a Escorpiones en el Torneo de Apertura 2026 y asumió, de forma provisional, el liderato del campeonato. Las anotaciones de Manuel Morán, Mauricio Villalobos y Alonso Hernández (por partida doble) le dieron la victoria a los dirigidos por Amarini Villatoro, mientras que Danilo Pimpinati descontó con un doblete para los belemitas.

Los brumosos llegaron al encuentro obligados a ganar para adueñarse de la cima, luego de la derrota de Sporting ante Alajuelense. Por otro lado, los belemitas necesitaban triunfar para alejarse de Pérez Zeledón, colista del certamen.

El primer gol del compromiso fue obra de Morán al minuto 12. Tras un centro desde la banda izquierda servido por Hernández, Morán remató cruzado de cabeza para vencer al guardameta Johnny Álvarez.

La segunda anotación cayó al 19′ tras una presión alta de Hernández. Posterior a esa acción, el futbolista estadounidense cedió el balón a Villalobos, quien le devolvió el esférico a Hernández.

El tercer tanto lo firmó nuevamente Hernández al 22′, tan solo tres minutos después. Luego de una serie de pases, el atacante realizó una jugada de pared con “Tepa” González, lo que le permitió sellar su doblete.

Cartaginés derrotó a Escorpiones y asumió el liderato del Torneo de Apertura 2026. En la foto, Alonso Hernández y Dylan Flores disputan el balón. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Al 72′, el guardameta brumoso Kevin Briceño tuvo una mala salida, la cual fue aprovechada por Pimpinati —quien acababa de ingresar al campo— para descontar en el marcador con un remate por encima del portero.

Al minuto 77, Villalobos sentenció la goleada. El volante condujo la pelota dentro del área y, tras eludir a un defensor de Escorpiones, sacó un remate cruzado para batir al arquero.

En el tiempo de reposición (90+2′), Pimpinati aprovechó un rebote concedido por Briceño para decretar el 4-2 definitivo y maquillar el resultado.

Durante la etapa inicial, a los belemitas les anularon un gol por posición prohibida. Ante el castigo en el tanteador, Andrés Arias, estratega belemita, realizó tres variantes durante el primer tiempo. Asimismo, Pimpinati había ingresado al terreno de juego al minuto 67 por lo que solo necesitó un breve rato para hacerse presente en la red.

Con este triunfo, los blanquiazules alcanzaron la primera casilla con 31 puntos, al menos de manera provisional a la espera del partido de Saprissa ante Puntarenas a las 4 p. m. Por su parte, Escorpiones se quedó en el noveno puesto con 13 unidades, dos por encima de la última posición.

Sumado a esto, Joaquín Alonso Hernández retomó en solitario la cima del goleo con nueve dianas, dos por encima de Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros, ambos futbolistas de Alajuelense.

El próximo encuentro de los brumosos será como visitantes ante Alajuelense, mientras que Escorpiones recibirá a San Carlos; ambos cotejos están programados para después de la fecha FIFA que arrancará la próxima semana.