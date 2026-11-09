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Torneo de Apertura 2026: ¿Cuándo vuelve el fútbol nacional?

Recuerde cuándo se jugarán las jornadas 17 y 18 del Torneo de Apertura 2026, antes de dar paso a las semifinales

El Torneo de Apertura 2026 está detenido por la fecha FIFA de noviembre.
El Torneo de Apertura 2026 está detenido por la fecha FIFA de noviembre. John Durán, Jorge Navarro y Prensa Cartaginés
Fanny Tayver Marín