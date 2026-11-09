Torneo de Apertura 2026: ¿Cuándo vuelve el fútbol nacional?

El Torneo de Apertura 2026 está más emocionante que nunca, pero entró en pausa para darle espacio a la fecha FIFA de noviembre.

Mientras que la Selección de Costa Rica alista maletas para viajar a Suramérica porque el 13 de noviembre se fogueará contra Ecuador en Quito y que el 17 de noviembre se medirá ante Argentina en Córdoba, los clubes nacionales se preparan para cuando se reanude la competencia.

¿Cuándo vuelve el campeonato nacional? La penúltima jornada del Torneo de Apertura 2026 comenzará el viernes 20 de noviembre y nueve días se acabará esa instancia.

Estos son los partidos que quedan antes que empiecen las semifinales:

Jornada 17 del Torneo de Apertura 2026

Viernes 20 de noviembre

Escorpiones vs. San Carlos | 8 p. m. | Estadio Rafael Bolaños.

Sábado 21 de noviembre

Puntarenas FC vs. Herediano | 5:30 p. m. | Estadio Miguel Ángel Lito Pérez.

Pérez Zeledón vs. Saprissa | 8 p. m. | Estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Domingo 22 de noviembre

Inter San Carlos vs. Sporting | 4 p. m. | Estadio Carlos Ugalde.

Lunes 23 de noviembre

Alajuelense vs. Cartaginés | 8 p. m. | Estadio Alejandro Morera Soto.

Jornada 18 del Torneo de Apertura 2026

Domingo 29 de noviembre

Herediano vs. Escorpiones | 3 p. m. | Estadio Carlos Alvarado.

Sporting vs. Puntarenas FC | 3 p. m. | Estadio Puente de Piedra.

San Carlos vs. Alajuelense | 3 p. m. | Estadio Carlos Ugalde.

Cartaginés vs. Pérez Zeledón | 3 p. m. | Estadio José Rafael Fello Meza.

Saprissa vs. Inter San Carlos | 3 p. m. | Estadio Ricardo Saprissa.

Repase cómo marcha la tabla de posiciones

Esto dicta la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026 luego de 16 jornadas de la fase regular. (Unafut/Cortesía)

Para que haga cálculos, tal vez le resulte más sencillo ver los partidos que le restan a cada club en el cierre de la fase regular. Eso se lo presentamos a continuación.

Tome en cuenta que los equipos aparecen según su ubicación en la tabla:

Calendario de Saprissa

21 de noviembre: visita a Pérez Zeledón

29 de noviembre: recibe a Inter San Carlos

Calendario de Cartaginés

23 de noviembre: visita a Alajuelense

29 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón

Calendario de Sporting

22 de noviembre: visita a Inter San Carlos

29 de noviembre: recibe a Puntarenas FC

Calendario de Alajuelense

23 de noviembre: recibe a Cartaginés

29 de noviembre: visita a San Carlos

Calendario de San Carlos

20 de noviembre: visita a Escorpiones

29 de noviembre: recibe a Alajuelense

Calendario de Puntarenas FC

21 de noviembre: recibe a Herediano

29 de noviembre: visita a Sporting

Calendario de Inter San Carlos

22 de noviembre: recibe a Sporting

29 de noviembre: visita a Saprissa

Calendario de Herediano

21 de noviembre: visita a Puntarenas FC

29 de noviembre: recibe a Escorpiones

Calendario de Escorpiones

20 de noviembre: recibe a San Carlos

29 de noviembre: visita a Herediano

Calendario de Pérez Zeledón

21 de noviembre: recibe a Saprissa

29 de noviembre: visita a Cartaginés

¿Y qué sigue después de eso?

Luego de que se termine la fase regular del Torneo de Apertura 2026 vendrán las semifinales y la final de segunda ronda. Si esta instancia la gana el equipo que cerró como líder general, será campeón nacional de manera automática.

Si el líder general no gana esa segunda fase, todo se definiría en una gran final.