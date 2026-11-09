Torneo de Apertura 2026: ¿Cuándo vuelve el fútbol nacional?

El Torneo de Apertura 2026 está más emocionante que nunca, pero entró en pausa para darle espacio a la fecha FIFA de noviembre.
Mientras que la Selección de Costa Rica alista maletas para viajar a Suramérica porque el 13 de noviembre se fogueará contra Ecuador en Quito y que el 17 de noviembre se medirá ante Argentina en Córdoba, los clubes nacionales se preparan para cuando se reanude la competencia.
¿Cuándo vuelve el campeonato nacional? La penúltima jornada del Torneo de Apertura 2026 comenzará el viernes 20 de noviembre y nueve días se acabará esa instancia.
Estos son los partidos que quedan antes que empiecen las semifinales:
Jornada 17 del Torneo de Apertura 2026
- Viernes 20 de noviembre
Escorpiones vs. San Carlos | 8 p. m. | Estadio Rafael Bolaños.
- Sábado 21 de noviembre
Puntarenas FC vs. Herediano | 5:30 p. m. | Estadio Miguel Ángel Lito Pérez.
Pérez Zeledón vs. Saprissa | 8 p. m. | Estadio Municipal de Pérez Zeledón.
- Domingo 22 de noviembre
Inter San Carlos vs. Sporting | 4 p. m. | Estadio Carlos Ugalde.
- Lunes 23 de noviembre
Alajuelense vs. Cartaginés | 8 p. m. | Estadio Alejandro Morera Soto.
Jornada 18 del Torneo de Apertura 2026
- Domingo 29 de noviembre
Herediano vs. Escorpiones | 3 p. m. | Estadio Carlos Alvarado.
Sporting vs. Puntarenas FC | 3 p. m. | Estadio Puente de Piedra.
San Carlos vs. Alajuelense | 3 p. m. | Estadio Carlos Ugalde.
Cartaginés vs. Pérez Zeledón | 3 p. m. | Estadio José Rafael Fello Meza.
Saprissa vs. Inter San Carlos | 3 p. m. | Estadio Ricardo Saprissa.
Repase cómo marcha la tabla de posiciones
Para que haga cálculos, tal vez le resulte más sencillo ver los partidos que le restan a cada club en el cierre de la fase regular. Eso se lo presentamos a continuación.
Tome en cuenta que los equipos aparecen según su ubicación en la tabla:
- Calendario de Saprissa
21 de noviembre: visita a Pérez Zeledón
29 de noviembre: recibe a Inter San Carlos
- Calendario de Cartaginés
23 de noviembre: visita a Alajuelense
29 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón
- Calendario de Sporting
22 de noviembre: visita a Inter San Carlos
29 de noviembre: recibe a Puntarenas FC
- Calendario de Alajuelense
23 de noviembre: recibe a Cartaginés
29 de noviembre: visita a San Carlos
- Calendario de San Carlos
20 de noviembre: visita a Escorpiones
29 de noviembre: recibe a Alajuelense
- Calendario de Puntarenas FC
21 de noviembre: recibe a Herediano
29 de noviembre: visita a Sporting
- Calendario de Inter San Carlos
22 de noviembre: recibe a Sporting
29 de noviembre: visita a Saprissa
- Calendario de Herediano
21 de noviembre: visita a Puntarenas FC
29 de noviembre: recibe a Escorpiones
- Calendario de Escorpiones
20 de noviembre: recibe a San Carlos
29 de noviembre: visita a Herediano
- Calendario de Pérez Zeledón
21 de noviembre: recibe a Saprissa
29 de noviembre: visita a Cartaginés
¿Y qué sigue después de eso?
Luego de que se termine la fase regular del Torneo de Apertura 2026 vendrán las semifinales y la final de segunda ronda. Si esta instancia la gana el equipo que cerró como líder general, será campeón nacional de manera automática.
Si el líder general no gana esa segunda fase, todo se definiría en una gran final.