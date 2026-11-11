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Vea el hundimiento de Jayson Tatum sobre LeBron del que todos están hablando en la NBA

Jayson Tatum lideró a los Celtis en la victoria ante los Sixers en la NBA, con una jugada muy comentada contra LeBron James

Jayson Tatum hunde la pelota ante la marca de LeBron James, en el partido entre los Celtics de Boston y los Sixers de Filadelfia del que todos hablan en la NBA.
Jayson Tatum hunde la pelota ante la marca de LeBron James, en el partido entre los Celtics de Boston y los Sixers de Filadelfia del que todos hablan en la NBA. MITCHELL LEFF
AFP