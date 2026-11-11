Vea el hundimiento de Jayson Tatum sobre LeBron del que todos están hablando en la NBA

Miami, Estados Unidos. Los Celtics de Boston se impusieron 123-101 a los Sixers de Filadelfia este martes por la noche en la NBA, impulsados por una destacada actuación de Jayson Tatum, que se impuso en el duelo directo frente a su excompañero Jaylen Brown.

Pero la gran jugada llegó con un espectacular hundimiento de Tatum sobre LeBron James, quien no pudo hacer nada para impedir la anotación.

Un frío saludo previo al inicio del partido entre Tatum y Brown alimentó la conversación sobre el estado de una relación que los llevó a ganar juntos un título de NBA (2024) en nueve temporadas en las que se mostraron inseparables.

La salida de Jaylen Brown de los Celtics en julio fue el primer gran movimiento durante las vacaciones y su destino marcó el inicio de lo que los Sixers esperan se convierta en una dinastía junto a LeBron James y Joel Embiid.

Tatum, anotador de 21 puntos en la jornada, fue el enemigo número uno de los aficionados en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, donde fue abucheado en más de una ocasión cada vez que entró en contacto con la pelota.

Además del título obtenido en el 2024, Tatum y Brown lograron una segunda participación en las finales de la NBA y cinco apariciones en las finales de la Conferencia Este.

Brown no estuvo en su mejor nivel y terminó con una discreta línea de 13 puntos en 26 minutos.

Aunque toda la atención estaba puesta en Tatum y Brown, otro que marcaba su regreso a Filadelfia era el experimentado Paul George.

George, quien tuvo un paso sin mayores logros por los Sixers, explotó para 36 puntos, incluidos seis de sus once intentos desde la línea de tres.

Los Sixers, que aspiraban a seguir los pasos de los Lakers durante la jornada del lunes, sumando su décima victoria de la temporada, perdieron la batalla en la pintura 46-32 en una estadística clave durante el desarrollo del juego.

Este es apenas el primero de cuatro capítulos de esta nueva rivalidad entre Celtics y Sixers durante la temporada regular 2026-27.

Vea el espectacular hundimiento de Tatum ante LeBron James.