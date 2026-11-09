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Puro Deporte

Los Sixers de LeBron disfrutan de un gran inicio en la NBA

La nueva temporada de la NBA ya está calentando con un LeBron veterano pero que va por más en su carrera con los Sixers

LeBron James busca la canasta en un duelo de los Sixers de Filadelfia ante los Bulls de Chicago, en el United Center, por la nueva temporada de la NBA.
LeBron James busca la canasta en el duelo de los Sixers de Filadelfia ante los Bulls de Chicago, en el United Center, por la nueva temporada de la NBA. JEFF HAYNES
AFP