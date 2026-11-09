Los Sixers de LeBron disfrutan de un gran inicio en la NBA

Miami, Estados Unidos. Los 76ers de Filadelfia reaccionaron en su más reciente partido de la NBA, tras sufrir apenas su segunda derrota de la temporada, al imponerse 127-121 sobre unos combativos Bulls de Chicago Bulls en el United Center.

A continuación las escenas más relevantes en la NBA.

Con la magia del Rey Lebron

El veterano LeBron James cerró la noche con 22 puntos y cinco asistencias, una actuación muy superior a la del viernes ante Cleveland, cuando se limitó a ocho unidades en la que fue su producción más baja desde su llegada a los Sixers.

Filadelfia, que inició la temporada ganando ocho de sus primeros 10 partidos, tiene como fortaleza su actividad en la zona pintada y efectividad desde la línea de tres.

El camerunés Joel Embiid fue crucial en la batalla por los rebotes con 10, mientras que el joven VJ Edgecombe conectó tres de sus seis intentos de larga distancia.

Los Bulls sufrieron su sétimo tropiezo consecutivo. Su única victoria de la temporada fue el 23 de octubre ante los Bucks de Milwaukee, con quienes comparten la última posición de la Conferencia Este.

Dirigidos por el brasileño Thiago Splitter, los Bulls afrontaron el partido sin el escolta Norman Powell, su segundo máximo anotador en el arranque de la temporada, con un promedio de 19 puntos en los primeros ocho encuentros del curso.

Powell, de 33 años, ingresó a la lista de lesionados horas antes del inicio del partido con molestias en la espalda.

Josh Giddey dio la nota positiva para los locales con un monumental doble-doble de 19 puntos y 15 asistencias.

Filadelfia regresará a casa para recibir el martes a los Celtics de Boston.

Lakers líderes

Los Lakers se mantuvieron en lo más alto de la Conferencia Oeste al derrotar 121-116 a los Pistons de Detroit, detrás de 43 puntos del escolta Austin Reaves.

Reaves, de 28 años, tomó todo el protagonismo en el cuadro angelino ante la ausencia del esloveno Luka Doncic, quien presentó molestias en la espalda.

Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, hace un hundimiento ante Myles Turner, de los Bucks de Milwaukee, en un partido de la NBA del domingo 8 de noviembre. (PATRICK MCDERMOTT/Getty Images via AFP)

En 37 minutos, Reaves conectó 14 de 27 intentos desde la cancha, incluidos cuatro triples.

Los Lakers mejoraron su récord a 9-2 después de cinco victorias consecutivas, todas en el Cryptocom Arena de Los Ángeles.

Celtics sin piedad ante Bucks

Los Celtics de Boston agudizaron la crisis de los Bucks y se impusieron 117-97 en el Fiserv Forum de Milwaukee.

Los Bucks marchan últimos en la Conferencia Este con apenas una victoria en sus primeros diez partidos, siendo su peor inicio desde la temporada 1993-94.

Para los Celtics el camino a la victoria estuvo marcado por dos de sus grandes figuras: Paul George (27) y Jayson Tatum (21) se combinaron para 48 puntos.

Boston se recuperó de un déficit de 14 puntos en el primer cuarto y terminó liderando hasta por 23 en el tercer y cuarto período.

El español Hugo González participó en diez minutos del partido registrando dos rebotes y una asistencia.