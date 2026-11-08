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Puro Deporte

La NBA vivió su fiesta en México

Nikola Jokic fue el gran protagonista en la Arena CDMX de la capital mexicana, en el partido de temporada regular entre los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana

Quenton Jackson, de los Pacers de Indiana, y Tyus Jones, de los Nuggets de Denver Nuggets se enfrentaron en la Arena CDMX durante el partido de la NBA en México.
Quenton Jackson, de los Pacers de Indiana, y Tyus Jones, de los Nuggets de Denver, se enfrentaron en la Arena CDMX durante el partido de la NBA en México. ALFREDO ESTRELLA
AFP