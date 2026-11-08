La NBA vivió su fiesta en México

Los Ángeles, Estados Unidos. Nikola Jokic anotó 19 puntos y capturó 13 rebotes para liderar a los Nuggets de Denver en su victoria 114-102 sobre los Pacers de Indiana el sábado en el partido de la NBA disputado en Ciudad de México, donde resistieron la reacción de su rival en la segunda mitad.

El serbio, tres veces elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, también repartió ocho asistencias y se quedó a las puertas de un triple-doble.

Cameron Johnson aportó 18 puntos y Jamal Murray sumó otros 16 para Denver, que vio cómo su ventaja de 27 puntos se reducía a siete a mitad del último cuarto, pero logró conservar la victoria ante más de 20.000 espectadores que llenaron la Arena CDMX.

El camerunés Pascal Siakam fue el máximo anotador del encuentro, con 23 puntos para Indiana.

La liga disputó en México su decimosexto partido de temporada regular. Si se suman los 19 encuentros de pretemporada celebrados en el país, México es el territorio que más partidos de la NBA ha albergado fuera de Estados Unidos y Canadá.

Los Pacers, nuevamente sin el lesionado Tyrese Haliburton, comenzaron con una ventaja de 5-0 y ganaban 7-4 cuando Denver respondió con un parcial de 10-0 para tomar una delantera que ya no perdería.

Los Nuggets llegaron a tener 27 puntos de ventaja y se fueron al descanso con un contundente 64-41.

Indiana reaccionó con un tercer cuarto de 37 puntos y se acercó a 102-95 gracias a una bandeja en carrera de Jarace Walker cuando quedaban 7 minutos y 27 segundos.

Denver respondió rápidamente con una canasta de Spencer Jones y un espectacular mate de Aaron Gordon para contener el intento de remontada de los Pacers.

La NBA utiliza estos partidos para expandirse hacia otros mercados.