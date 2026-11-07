AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

México se rinde ante Jokic antes de partido de NBA

Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, es el jugador más esperado en el partido de la NBA que se realizará en México este sábado

Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, habla con la prensa un día antes del juego de la NBA en México.
Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, habla con la prensa un día antes del juego de la NBA en México. DAVID L. NEMEC
AFP