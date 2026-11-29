Wálter Centeno se dio por eliminado antes de tiempo, pero Cartaginés le concedió “el milagro” a Paté para que San Carlos llegue con vida a esta última jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

Para clasificar, los norteños tienen que ganarle a Liga Deportiva Alajuelense, que viene de perder en casa ante Cartaginés.

En este encuentro decisivo, los Toros del Norte prácticamente no tienen ningún secreto.

Paté presenta un once estelar conformado por José David Vega, Jefry Valverde, Yosel Piedra, Allen Guevara, Emmanuel Hernández, Kenneth Cerdas, Gerardo Castillo, Jordy Evans, Jorman Aguilar, Jean Carlo Agüero y Raúl Vidal.

Los suplentes de San Carlos son Jason Vega, Pablo Fonseca, Christian Martínez, Brian Martínez, Roberto Córdoba, Camilo Agualimpia, Jeikel Venegas, Jefferson Rivera, Dylan Masís y Pablo Agüero.

Recuerde los tres escenarios que se pueden presentar en este encuentro: