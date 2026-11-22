Miami, Estados Unidos. El Inter Miami de Lionel Messi arrancó este sábado los playoffs de la liga norteamericana (MLS) con una rotunda derrota en casa por 3-0 ante Columbus Crew que lo deja al borde de la eliminación.

El vigente campeón de la MLS se condenó con errores graves en la primera parte, especialmente la expulsión del defensa argentino Gonzalo Luján en el minuto 36 por una doble amarilla.

Para entonces Columbus ya se había adelantado con un gol en el minuto 9 del internacional chileno Gonzalo Tapia, que convirtió un penal provocado por una mala salida del arquero canadiense Dayne St. Clair.

Los ajustes del entrenador Cristian “Kily” González dejaron un agujero en la retaguardia de Miami que facilitó los goles del estadounidense Taha Habroune (52′) y de Tapia (58).

Además de su doblete, Tapia fue también protagonista por un incidente con Messi, quien le lanzó la pelota a la cabeza en un saque de banda.

Miami, segundo sembrado de la Conferencia Este, está ahora obligado a ganar dos partidos a Columbus, sétimo, para evitar una eliminación en primera ronda como la de 2024.

El siguiente duelo se disputará el viernes en Columbus (Ohio) y, en caso de triunfo del Inter, la eliminatoria se resolverá el 2 de diciembre en Miami.

Messi se juega la expulsión

Antes de los infortunios locales, el juego tuvo una previa festiva con la entrega a Messi de su segundo trofeo consecutivo como Bota de Oro de la MLS.

De la mano del Diez, el Inter fue el mejor ataque de la fase regular pero en defensa arrastra problemas estructurales que este sábado explotó a fondo el enrachado Crew.

Ganador de nueve de sus 10 últimos partidos, Columbus dispone de mucho talento ofensivo con el uruguayo Santi Rodríguez, el español Brais Méndez y el chileno Tapia, que forzó el penalti del primer gol al ser derribado en una salida temeraria de St. Clair.

Miami se llevó un golpe definitivo a la media hora cuando Luján se ganó una segunda tarjeta amarilla con una violenta entrada sobre Steven Moreira en campo contrario.

De su lado el Inter sólo generaba peligro por mediación de Messi, frustrado con varias atajadas del arquero Patrick Schulte y por un claro error del uruguayo Luis Suárez cuando el argentino lo había dejado frente al arco.

Cada vez más molesto, el capitán albiceleste se jugó la expulsión en un saque de banda en el que le lanzó la pelota a la cabeza a Tapia, que se había quedado frente a él para obstaculizar el lanzamiento.

Entre protestas del banco de Columbus, el árbitro Allen Chapman resolvió la acción con amarillas para ambos jugadores.

“Todo el mundo sabe que él (Messi) merecía más que una tarjeta amarilla (...) Es realmente muy triste”, declaró el francés Laurent Courtois, entrenador del Crew.

En declaraciones tras el juego, el árbitro se ratificó en su decisión señalando que “la fuerza empleada fue insignificante y la infracción no alcanzó el nivel de conducta violenta”.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará en semifinales del Este a New England Revolution o Filadelfia Union.

Este sábado, el Revolution dio el primer golpe con un triunfo 2-0. En el Oeste, el FC Dallas goleó 3-0 al Portland Timbers con un doblete del uruguayo Joaquín Valiente.