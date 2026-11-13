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Messi volverá a jugar en Argentina

Los aficionados de Argentina podrán volver a ver jugar a Lionel Messi en vivo

Lionel Messi se despidió de la Selección de Argentina en un partido del pasado 6 de octubre ante Benín, en el Estadio Monumental de River.
Lionel Messi se despidió de la Selección de Argentina en un partido del pasado 6 de octubre ante Benín, en el Estadio Monumental de River. LUCIANO GONZALEZ
AFP