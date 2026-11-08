AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Messi gana su segunda Bota de Oro de la MLS

El argentino Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la MLS por segunda temporada consecutiva

Lionel Messi sonríe hacia el cielo durante el partido del Inter Miami y Charlotte CF en el Nu Stadium de Florida, este 7 de noviembre.
Lionel Messi sonríe hacia el cielo durante el partido del Inter Miami y Charlotte CF en el Nu Stadium de Florida, este 7 de noviembre. GIORGIO VIERA
AFP