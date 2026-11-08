Messi gana su segunda Bota de Oro de la MLS

Miami, Estados Unidos. Inter Miami empató este sábado 3-3 ante Charlotte FC en el cierre de la temporada regular de la MLS, en la que su astro Lionel Messi conquistó su segunda Bota de Oro.

Messi, de 39 años, cierra con 26 goles otra memorable campaña en la que se convirtió en el primer futbolista en la historia de la liga estadounidense en ganar la Bota de Oro (máximo goleador) en temporadas consecutivas.

“Ganó todo lo que se le ocurrió y quiere seguir ganando”, dijo el entrenador Cristian “Kily” González. “No le da lo mismo entrar a una cancha y empatar como nos empataron hoy”.

Los 31 partidos disputados en la temporada regular marcan un récord personal para Messi, quien había superado el récord de minutos disputados (2.420) hace unas jornadas.

Bajo un lleno a capacidad en el Nu Stadium (Miami, 27.000 personas), Inter Miami apostó por mantener su estilo de posesión, tratando de limitar los errores en defensa ante un Charlotte que espero atentó por el contragolpe.

Tres goles en la primera parecían sentenciar el juego: el jamaiquino Ian Fray abrió la cuenta al minuto 14, el uruguayo Luis Suárez aumentó al 33′ y Rodrigo De Paul, con un brillante remate desde fuera del área, puso el 3-0 para los locales al 42′.

En una muestra de orgullo y sin posibilidades de escalar en la tabla de posiciones, Charlotte empató el partido con un doblete del israelí Liel Abada en los primeros diez minutos del complemento y un gol de Rodolfo Aloko al minuto 90.

Plagado de lesiones musculares con la salida del español Sergio Reguilón en el primer tiempo, el goleador Fray y el volante David Ayala, el entrenador optó ingresar al paraguayo Matías Galarza para mantener la posesión y asegurar el resultado.

Lionel Messi cobra un tiro de esquina en el Nu Stadium de Miami, durante el compromiso entre el Inter y el Charlotte CF por la MLS. (GIORGIO VIERA/AFP)

Messi disputó los 90 minutos y aunque no tuvo grandes oportunidades dentro del área enemiga se mostró participativo en la elaboración de juego.

Con el empate de la jornada 34, Miami cierra la temporada regular en el segundo lugar de la Conferencia Este con 60 puntos y garantiza ventaja de campo hasta la semifinal de conferencia siempre que enfrente a Nashville en la final.

Las Garzas enfrentarán en la primera ronda de los playoffs a Columbus Crew, que se impuso 4-3 frente a Chicago Fire y evitó el repechaje.

Griezmann al repechaje

El Orlando City de Antoine Griezmann se impuso 1-0 al New England Revolution con solitario gol del paraguayo Braian Ojeda al minuto 45.

Los morados no lograron superar el repechaje y deberán enfrentarse a FC Cincinnati en un duelo de eliminación directa el 19 de noviembre.

Griezmann, de 35 años, cierra su primera temporada regular en Estados Unidos con 18 partidos, 14 goles y ocho asistencias.

Nashville rompe récord

Nashville SC cerró por todo lo alto una temporada histórica al imponerse 1-0 al FC Cincinnati y establecer un nuevo récord de puntos en temporada regular con 77.

Superó los 74 del Inter Miami de Gerardo “Tata” Martino en la temporada 2024.

El inglés Sam Surridge anotó doblete, el primero con una asistencia del hondureño Andy Nájar, quien suma diez en la temporada.