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La camiseta de Messi es la más popular en la MLS por cuarto año seguido

Con Messi a la cabeza, un desfile de estrellas, la mayoría en la recta final de sus carreras, tienen las camisetas más apetecidas de la MLS

Lionel Messi celebra un gol con el Inter Miami ante New England Revolution del pasado 1.° de noviembre por la MLS.
Lionel Messi celebra un gol con el Inter Miami ante New England Revolution del pasado 1.° de noviembre por la MLS. JOSEPH PREZIOSO
AFP

Nueva York, Estados Unidos. La camiseta número 10 de Lionel Messi volvió a ser la más vendida de esta temporada en la liga norteamericana (MLS), según un reporte difundido este martes por la competición.

El astro argentino encabezó la clasificación cuatro años consecutivos desde su traslado a la MLS a mediados de 2023.

El ocho veces ganador del Balón de Oro sigue siendo un fenómeno deportivo en Estados Unidos y su sola presencia congrega multitudes en los estadios rivales, como los 54.000 aficionados que asistieron al triunfo del Inter el domingo en el Gillette Stadium del New England Revolution.