Messi anota y lleva al Inter Miami al segundo lugar en la MLS

Miami, Estados Unidos. El Inter Miami completó una notable remontada este domingo con un gol de Lionel Messi a siete minutos del final para vencer 2-1 al New England Revolution, en la penúltima jornada de la temporada regular de la MLS y ascender al segundo puesto de la Conferencia Este.

El conjunto de Florida encontró en el astro argentino y en el internacional mexicano Germán Berterame a sus principales figuras para remontar un partido que perdía desde el minuto 53, cuando el húngaro Daniel Gazdag abrió el marcador para New England.

El DT de las Garzas, el argentino Cristian “Kily” González, sorprendió con la exclusión del uruguayo Luis Suárez del once titular para incluir al joven brasileño Riquelme Fillipi.

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