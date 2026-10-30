AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

New York City reporta una lesión de Alonso Martínez

New York City dio a conocer que Alonso Martínez tiene una lesión de pierna y se perderá el juego ante Montreal

Alonso Martínez controla un balón en un calentamiento de un juego del New York City en la temporada 2026.
Alonso Martínez controla un balón en un calentamiento de un juego del New York City luego de su regreso de la lesión que lo tuvo de baja por 10 meses. GEOFF STELLFOX
Esteban Valverde

Alonso Martínez, delantero costarricense del New York City FC de la MLS, no estará disponible para el partido que disputará su equipo este sábado al mediodía contra Montreal.

Martínez fue reportado como lesionado por el club estadounidense. La institución no brindó mayores detalles sobre lo que le ocurrió al atacante y únicamente informó que presenta un problema en una de sus piernas; tampoco dio el tiempo que estará de baja.

El New York City FC tendrá seis bajas para este compromiso. Además de Martínez, tampoco estarán disponibles Drew Baiera, Arnau Farnós, Maxi Moralez, Aiden O’Neill y Kai Trewin.