New York City reporta una lesión de Alonso Martínez

Alonso Martínez, delantero costarricense del New York City FC de la MLS, no estará disponible para el partido que disputará su equipo este sábado al mediodía contra Montreal.

Martínez fue reportado como lesionado por el club estadounidense. La institución no brindó mayores detalles sobre lo que le ocurrió al atacante y únicamente informó que presenta un problema en una de sus piernas; tampoco dio el tiempo que estará de baja.

El New York City FC tendrá seis bajas para este compromiso. Además de Martínez, tampoco estarán disponibles Drew Baiera, Arnau Farnós, Maxi Moralez, Aiden O’Neill y Kai Trewin.

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