New York City reporta una lesión de Alonso Martínez

Alonso Martínez, delantero costarricense del New York City FC de la MLS, no estará disponible para el partido que disputará su equipo este sábado al mediodía contra Montreal.
Martínez fue reportado como lesionado por el club estadounidense. La institución no brindó mayores detalles sobre lo que le ocurrió al atacante y únicamente informó que presenta un problema en una de sus piernas; tampoco dio el tiempo que estará de baja.
El New York City FC tendrá seis bajas para este compromiso. Además de Martínez, tampoco estarán disponibles Drew Baiera, Arnau Farnós, Maxi Moralez, Aiden O’Neill y Kai Trewin.
El equipo neoyorquino ocupa la posición 12 de la Conferencia Este, con 38 puntos. El noveno puesto, que marca el límite de clasificación a la fase final de la MLS, pertenece al Columbus Crew, que suma 41 unidades.
Alonso Martínez había conseguido recientemente su primer gol tras regresar de una lesión que sufrió en noviembre de 2025. El costarricense anotó en el partido que el New York City FC empató 2-2 contra Orlando City.
Ahora, la incertidumbre está en saber si el delantero podrá estar disponible para la fecha FIFA de noviembre, cuando la Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador y Argentina. Su nueva lesión y la falta de continuidad competitiva podrían complicar su presencia en la convocatoria de Bryan Ruiz.