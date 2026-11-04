Valverde rescata al Real Madrid en Atenas por la Champions

Atenas, Grecia. El Real Madrid remontó y ganó 3-2 al AEK, este miércoles en Atenas en la cuarta jornada de Champions, rescatado por Federico Valverde en el descuento.

Aboubakary Koita (12′) y Stavros Pilios (75′) adelantaron al AEK en dos ocasiones, pero Jude Bellingham (32′) y Kylian Mbappé (78′) igualaron.

Con el tiempo cumplido apareció Valverde para hacer el 3-2 (90+2′) desde fuera del área.

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