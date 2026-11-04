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Valverde rescata al Real Madrid en Atenas por la Champions

Un gol en tiempo de descuento le dio al Real Madrid la agónica remontada en la Champions

Los jugadores del Real Madrid celebran el tercer gol, que les dio la victoria ante el AEK de Atenas en la cuarta jornada de la Champions League de Europa.
Los jugadores del Real Madrid celebran el tercer gol, que les dio la victoria ante el AEK de Atenas en la cuarta jornada de la Champions League de Europa. ANGELOS TZORTZINIS
AFP

Atenas, Grecia. El Real Madrid remontó y ganó 3-2 al AEK, este miércoles en Atenas en la cuarta jornada de Champions, rescatado por Federico Valverde en el descuento.

Aboubakary Koita (12′) y Stavros Pilios (75′) adelantaron al AEK en dos ocasiones, pero Jude Bellingham (32′) y Kylian Mbappé (78′) igualaron.

Con el tiempo cumplido apareció Valverde para hacer el 3-2 (90+2′) desde fuera del área.