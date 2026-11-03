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Nueva demostración del PSG en la Champions, mientras Barcelona y Bayern Múnich cumplen

PSG, bicampeón de la Champions, abrió la cuarta jornada de la fase de clasificación con una paliza en España

El defensor del Barcelona Pau Cubarsí despeja ante el delantero senegalés del Aston Villa Ibrahim Mbaye, en el Camp Nou, durante el compromiso por la Champions League.
El defensor del Barcelona Pau Cubarsí despeja ante el delantero senegalés del Aston Villa Ibrahim Mbaye, en el Camp Nou, durante el compromiso por la Champions League. MANAURE QUINTERO
AFP

París, Francia. Cuarta jornada de la liguilla de Champions, cuarta victoria y nueva demostración: el PSG, vigente campeón de Europa, goleó 6-0 en su visita al Villarreal, mientras que otros aspirantes como Barcelona y Bayern Múnich lograron importantes triunfos.

El campeón francés pasó como un rodillo por Villarreal y dejó el partido sentenciado en poco más de un cuarto de hora.

Joao Neves abrió el marcador en el minuto 9 y sin tiempo para reaccionar anotaron Desiré Doué (12′), Senny Mayulu (13′) y Fabián Ruiz (17′).