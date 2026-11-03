Barcelona golea al Aston Villa y se coloca en la zona buena de la Champions

Barcelona, España. El FC Barcelona derrotó 3-0 al Aston Villa inglés, este martes en la 4ª jornada de la fase de liga de la Champions League, y se colocó en la zona alta del grupo único de 36 equipos.

Bajo una intensa lluvia en el Camp Nou, los azulgranas infligieron la primera derrota en la competición a los “Villanos” de Unai Emery con un gol de bella factura de Lamine Yamal (7′), y un doblete del brasileño Raphinha (52′, 64′).

Con esta segunda victoria consecutiva entre liga y Champions, los hombres de Hansi Flick dejan atrás definitivamente el bache que atravesaron al perder con el PSG (4-2) en la máxima competición europea hace dos semanas, antes de la dura derrota en casa ante el Real Madrid (2-1) en el campeonato doméstico.

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