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Barcelona golea al Aston Villa y se coloca en la zona buena de la Champions

Lamine Yamal y Raphinha pusieron la chispa para que el Barcelona sume otra victoria en la Champions League

El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra uno de los goles ante el Aston Villa en el Camp Nou, por la Champions League.
El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra uno de los goles ante el Aston Villa en el Camp Nou, por la Champions League. JOSEP LAGO
AFP

Barcelona, España. El FC Barcelona derrotó 3-0 al Aston Villa inglés, este martes en la 4ª jornada de la fase de liga de la Champions League, y se colocó en la zona alta del grupo único de 36 equipos.

Bajo una intensa lluvia en el Camp Nou, los azulgranas infligieron la primera derrota en la competición a los “Villanos” de Unai Emery con un gol de bella factura de Lamine Yamal (7′), y un doblete del brasileño Raphinha (52′, 64′).

Con esta segunda victoria consecutiva entre liga y Champions, los hombres de Hansi Flick dejan atrás definitivamente el bache que atravesaron al perder con el PSG (4-2) en la máxima competición europea hace dos semanas, antes de la dura derrota en casa ante el Real Madrid (2-1) en el campeonato doméstico.