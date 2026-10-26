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El Barcelona pierde por lesión a un jugador siete semanas

Además de la derrota, el clásico ante el Real Madrid le dejó al Barcelona otro jugador lesionado

El defensor del Barcelona Xavi Espart recibe asistencia médica en el clásico ante el Real Madrid, tras la jugada que lo tendrá de baja por lesión.
El defensor del Barcelona Xavi Espart recibe asistencia médica en el clásico ante el Real Madrid, tras la jugada que lo tendrá de baja por lesión. LLUIS GENE
AFP

Barcelona, España. El defensa del FC Barcelona Xavi Espart estará de baja “aproximadamente siete semanas” por una lesión en el tobillo derecho, informó el club azulgrana este lunes en un comunicado.

El lateral, de 19 años, tuvo que ser sustituido a la media hora de juego en el clásico liguero que el Barça perdió 2-1 contra el Real Madrid el domingo.

El jugador sufrió una “lesión en la sindesmosis del tobillo derecho (articulación que une tibia y peroné)” tras una entrada del centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni.