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Unai Simón, la sobriedad del arquero que ganó el premio a mejor portero en el Balón de Oro 2026

Luego de coronarse campeón del mundo con España y de consagrarse en LaLiga, Unai Simón atajó el Trofeo Yashin durante el Balón de Oro 2026

El arquero de Athletic de Bilbao Unai Simón recibe con satisfacción el Trofeo Yashin en la gala del Balón de Oro 2026.
El arquero de Athletic de Bilbao Unai Simón recibe con satisfacción el Trofeo Yashin en la gala del Balón de Oro 2026. FRANCK FIFE
AFP

Londres, Reino Unido. Unai Simón, campeón del mundo con España y último representante de la fecunda estirpe de porteros vascos, fue el gran ganador entre los guardametas en la ceremonia del Balón de Oro 2026, al ganar el Trofeo Yashin.

Simón hizo de la sobriedad dentro y fuera del terreno de juego su principal virtud, lo que le hace entroncar con el legendario José Ángel Iribar, su ilustre predecesor en el Athletic Club y en La Roja en las décadas de los 60 y 70.

El premio con el que fue galardonado este lunes en Londres reconoce una trayectoria exitosa en la selección española, con la que Simón conquistó Liga de Naciones 2023, Eurocopa 2024 y Mundial 2026, del que fue el arquero menos goleado, pero también una forma de ser y de estar bajo palos en la que pone por bandera la sobriedad, la discreción y la fidelidad a unos colores, el rojo y el blanco del Athletic Club, el único equipo en el que ha jugado a sus 29 años.