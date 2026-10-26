Balón de Oro 2026: el inglés Harry Kane, del Bayern Múnich, se lleva el premio

Los goles de Harry Kane con la Selección de Inglaterra y el Bayern Múnich le valieron el Balón de Oro 2026

Alejandro Cerdas y Esteban Valverde

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Londres fue testigo de una histórica gala del Balón de Oro que tuvo al Barcelona como ganador de varios premios pero con un Harry Kane que se alzó con el máximo trofeo por primera vez. El delantero, de 33 años, se consagró vencedor tras una brillante campaña en la que terminó como el máximo anotador y guio a Inglaterra hasta el tercer puesto del Mundial.








Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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