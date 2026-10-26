Balón de Oro 2026: el inglés Harry Kane, del Bayern Múnich, se lleva el premio

Londres fue testigo de una histórica gala del Balón de Oro que tuvo al Barcelona como ganador de varios premios pero con un Harry Kane que se alzó con el máximo trofeo por primera vez. El delantero, de 33 años, se consagró vencedor tras una brillante campaña en la que terminó como el máximo anotador y guio a Inglaterra hasta el tercer puesto del Mundial.

La gala empezó con 45 minutos de retraso debido al tráfico londinense y con destacadas ausencias, como las de la mayoría de nominados del PSG, además de Pau Cubarsí y Lionel Messi.

El primer galardón otorgado fue el Trofeo Kopa, destinado a los mejores futbolistas jóvenes. En la categoría masculina, Lamine Yamal (Barcelona) obtuvo el reconocimiento por tercera ocasión consecutiva, aunque en su discurso recalcó que el ganador debió ser Pau Cuabrsí; mientras tanto, Vicky López (Barcelona) se llevó la distinción en la rama femenina luego de una gran temporada colectiva.

Posteriormente se entregó el premio a los mejores directores técnicos, reconocimiento obtenido por Pere Romeu (Barcelona) en la categoría femenina y por Luis de la Fuente (selección de España) tras conquistar la Copa del Mundo.

Más adelante, Unai Simón (Athletic Club) y Cata Coll (Barcelona) se consagraron como ganadores del Trofeo Yashin, que distingue a los mejores guardametas del planeta. Simón lo consiguió tras una notable actuación en el Mundial, certamen en el que integró una de las defensas menos batidas de la historia; por su parte, Coll lo conquistó tras un año sobresaliente con el cuadro azulgrana.

Harry Kane sonríe victorioso tras recibir el Balón de Oro 2026 en el Palladium Theatre de Londres. (FRANCK FIFE/AFP)

Pocas horas antes de la ceremonia se comenzaron a revelar las posiciones finales de los nominados, hasta llegar a los diez primeros del Balón de Oro: Ousmane Dembélé (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Erling Haaland (Manchester City), Lamine Yamal (Barcelona), Harry Kane (Bayern Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich), Rodri (Manchester City/Barcelona) y Fabián Ruiz (PSG).

Concluidas las restantes condecoraciones, se anunciaron los ganadores del Balón de Oro masculino y femenino.

En primer lugar, Michael Owen (vencedor en el 2001) le entregó la distinción a Alexia Putellas. La jugadora del London City se adjudicó el galardón gracias a su sobresaliente curso con el Barcelona, equipo que abandonó a mitad de año para recalar en el conjunto londinense. De esta manera, Putellas alcanzó por tercera vez la estatuilla, sumándola a las obtenidas en el 2021 y el 2022.

Por su parte, Ronaldo Nazario, dos veces ganador del Balón de Oro, fue el encargado de proclamar a Harry Kane como el mejor jugador del planeta, en sustitución de Ousmane Dembélé, quien ganó el premio el año anterior.

Los dos grandes ganadores del Balón de Oro: la española Alexia Putellas y el inglés Harry Kane, en la gala celebrada en Londres. (FRANCK FIFE/AFP)

El atacante inglés se dejó el cetro tras una gran temporada en la que conquistó la Bundesliga, lideró la tabla de goleadores y condujo a Inglaterra a las semifinales de la Copa del Mundo, fase que los británicos solo han disputado en tres ocasiones.

En total se entregaron 13 galardones, estos fueron todos los ganadores:

Ganador Equipo Selección Premio Harry Kane Bayern Múnich Inglaterra Balón de Oro masculino Alexia Putellas Barcelona/London City Lioness España Balón de Oro femenino Harry Kane Bayern Múnich Inglaterra Máximo goleador del mundo Charlyn Corral Pachuca México Máxima goleadora del mundo PSG - Francia Mejor club masculino del mundo Barcelona - España Mejor club femenino del mundo Bukayo Saka Arsenal Inglaterra Premio Sócrates a bien social Cata Coll Barcelona España Trofeo Yashin femenino (mejor portera) Unai Simón Athletic Club España Trofeo Yashin masculino (mejor portero) Luis de la Fuente Selección de España España Mejor entrenador del mundo (masculino) Pere Romeu Barcelona España Mejor entrenador del mundo (femenino) Vicky López Barcelona España Trofeo Kopa femenino (sub-21) Lamine Yamal Barcelona España Trofeo Kopa masculino (sub-21)

Así fue la gala del Balón de Oro Copiado!

Este lunes 26 de octubre se entregará el Balón de Oro 2026 en Londres, Inglaterra, alejando por primera vez en más de una década al trofeo de París, en donde se entrega casi siempre (excepto entre 2010 y 2015 que se organizó junto a la FIFA y se otorgó en Zurich, Suiza).

Este cambio es parte de un homenaje por los 70 años del premio, especialmente al inglés Stanley Matthews, primer ganador del trofeo en 1956.

Este es el trofeo del Balón de Oro que se llevará el ganador de la edición 2026. (URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP)

Harry Kane es el Balón de Oro Copiado!

Ronaldo Nazario, ganador del Balón de Oro en dos ocasiones, fue el encargado de nombrar a Harry Kane como el mejor jugador del mundo.

El delantero

se alzó con el título después de una histórica temporada en la que fue el máximo goleador de la temporada.

Alexia Putellas es la mejor jugadora del mundo Copiado!

Michael Owen, Balón de Oro en 2001, fue el encargado de otorgarle el premio a la mejor futbolista del mundo a Alexia Putellas (Barcelona/London City) por tercer ocasión, después del alzarse con el premio en 2021 y 2022.

Durante su discurso, la histórica jugadora catalana, aseguró que el premio lo pudo haber ganado cualquier jugadora del Barcelona y agradeció a las blaugranas por acompañarla en la mayoría de su carrera.

Harry Kane y Charlyn Corral fueron los mejores delanteros de la temporada Copiado!

Charlyn Corral (Pachuca) y Harry Kane (Bayern Múnich) fueron condecorados como los mejores delanteros de la temporada, después de ser los mejores delanteros del mundo.

El mejor Balón de Oro de todos los tiempos Copiado!

Días antes de la gala, France Football abrió una votación para conocer los mejores Balones de Oro de toda la historia. Durante la ceremonia recordaron que la votación sigue abierta y que los resultados se conocerán el 28 de octubre.

Paris Saint-Germain, mejor club masculino del mundo Copiado!

En la cateogría masculina tampoco hubo sorpresas, el PSG fue galardonado como el mejor equipo del mundo. Ante la ausencia de la mayoría de nominados del conjunto parisino, Ousmane Dembélé, quién está lesionado, se encargó del recibir el premio.

Barcelona, mejor club femenino del mundo Copiado!

La categoría del mejor club femenino del mundo no tuvo ninguna sorpres, Barcelona fue condecorado luego de una histórica temporada en la que, entre otros títulos, conquistar la Champions League.

Joan Laporta, presidente del club fue el encargado de recibir el premio y destacó el esfuerzo del mundo del fútbol con los torneos femeninos en los últimos años.

Bukayo Saka, se queda el Premio Sócrates Copiado!

Bukayo Saka, futbolista del Arsenal, fue el ganador del Premio Sócrates, que se entrega a jugadores que hayan realizado acciones de bien social.

Cata Coll y Unai Simón, ganadores del Trofeo Yashin Copiado!

Peter Schmeichel fue el encargado de otorgar el Trofeo Yashin al mejor portero del año, primero en la categoría femenina, premio que se llevó Cata Coll (Barcelona Femení), tras conquistar la Championes League y la Liga F con increíble superioridad.

Después en la rama masculina, premio que se llevó Unai Simón luego de conseguir el Mundial con España siendo parte de una de las defensas menos batidas de la historia del torneo.

Repaso a la historia del Balón de Oro Copiado!

Luego de las primeras premiaciones, la gala tuvo un momento para repasar la histora del Balón de Oro, desde el primer trofeo, ganado por Stanley Matthews en 1956, pasando por el primer titulo femenino y los ganadores de los últimos años.

Luis de la Fuente, Mejor Entrenador del año en fútbol masculino Copiado!

Luego de una pausa, el mismo Rafa Benítez, fue el encargado de anunciar a Luis de la Fuente (Selección de España) como el mejor técnico de la temporada 2025/2026 en la categoría masculina, después de conseguir la Copa del Mundo.

Pere Romeu , ganador al Mejor Entrenador del año en fútbol femenino Copiado!

Rafa Benítez, exentrenador del Real Madrid y campeón de Champions con el Liverpool en 2005, fue el encargado de condecorar a Pere Romeu (Barcelona Femení) como el mejor estratega de la temporada 2025/2026 en la rama femeninas.

Pere Romeu, entrenador campeón de Champions League Femenina, fue el galardonado como mejor timonel del año en la categoría femenina.

Vicky López Mejor jugadora joven por segundo año seguido Copiado!

El Barcelona arrasó en la categoría a los mejores jugadores jóvenes luego de que Lamine Yamal y Vicky López se alzaran con el Trofeo Kopa en las categorías masculina y femenina respectivamente.

Lamine Yamal ganador del Trofeo Kopa por tercer año consecutivo Copiado!

Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro en 2004, fue el encargado de entregarle el premio al mejor jugador joven a Lamine Yamal.

El extremo de 19 años se consagró como el ganador del Trofe Kopa por tercer año consecutivo.

En su discurso, el atacante blaugrana defendió que el premio debió haber sido para Pau Cubarsí.

Inicia la gala 45 minutos después de lo previsto Copiado!

Al ser las 2:45 p.m. la cantante Jorja Smith dio inicio a la gala del Balón de Oro con una canción.

Inmediatamente después, Thierry Henry y Kate Scott, presentadores del evento, dieron la bienvenida a todos los asistentes al evento.

Nuevo retraso en la gala Copiado!

Según se anunció, la gala se atrasó hasta las 2:45 p. m., debido a que todavía faltan varias delegaciones por llegar al Teatro.

Llega la delegación del Barcelona, encabezada por Lamine Yamal Copiado!

La delegación del Barcelona, liderada por Lamine Yamal junto a su familia, llegó a la gala apenas poco minutos antes de iniciar la ceremonia.

Junto a la estrella blaugrana llegaron Rodri (Balón de Oro), Joan García (Trofeo Yashin) y Joan Laporta, presidente del club.

Lamine Yamal is in da house. pic.twitter.com/VKQADOJhlg — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2026

Kylian Mbappé llegó a la ceremonia de premiación Copiado!

Según se pudo observar el transmisión, Kyllian Mbappé, uno de los favoritos al premio, llegó a la gala, previo al inicio de la ceremonia.

FROM EL CLÁSICO TO THE RED CARPET. ✨



Mbappé has arrived at the Ballon d’Or ceremony. 🏆 #BallonDor pic.twitter.com/IcTpznAKqN — DAZN Football (@DAZNFootball) October 26, 2026

Harry Kane llegó al Teatro Palladium Copiado!

Harry Kane y Michael Olise, ambos integrantes del top 10 del Balón de Oro, llegaron al Teatro Palladium, dónde se realizará la gala.

Se retrasa la gala media hora Copiado!

Según revelaron medios internacionales, la gala del Balón de Oro se atrasará media hora debido al tráfico en Londres, por lo que la ceremonia empezaría a las 2:30 p. m.

Otro ausente en la gala: Lionel Messi no viajó a Londres Copiado!

Según reveló TyC Sports, Lionel Messi, subcampeón del Mundial 2026 con Argentina y quién quedó en el top 10 del Balón de Oro en esta edición, no habría viajado a Londres debido a que ha tenido muchos viajes en los últimos días.

Vea la llegada de Harry Kane a Londres para la gala del Balón de Oro Copiado!

Varias horas antes del inicio del evento, Harry Kane, uno de los favoritos al premio, llegó a Londres, dónde se realiza la gala, junto al resto de la delegación del Bayern Múnich, la cara seria del delantero inglés ha generado especulación en redes sociales, llegando incluso a comentarse que podría saber que no ganará el premio.

🚨🎯 EXCL VIDEO | FC Bayern have arrived in London for the Ballon d’Or ceremony.



Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano and Lennart Karl have landed.



Klara Bühl is also there, alongside Bayern president Herbert Hainer and CEO Jan-Christian Dreesen.… — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 26, 2026

El top 10 ya está definido Copiado!

Tras la revelación de los futbolistas que se ubican del puesto 20 hasta el 11, quedó definido el top 10 de los mejores futbolistas del mundo, sin un orden definido, a la espera del anuncio oficial: Ousmane Dembéle (PSG), Kvicha Kvaratskhelia (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Erling Haaland (Manchester City), Lamine Yamal (Barcelona), Harry Kane (Bayern Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich), Rodri (Manchester City/Barcelona) y Fabián Ruiz (PSG).

Ubicados de puesto 20 al 11 Copiado!

William Pacho y Joao Neves, ambos del PSG, quedaron el lugar 20 y 19, respectivamente. Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid) se ubica en el puesto 18, mientras que el lugar 17 le pertenece a Vinicius.

Por otro lado, Ferran Torres (Barcelona/PSG) está en la casilla 16. El puesto 15 le pertenece a Declan Rice (Arsenal), el 14 a Vitinha (PSG).

El lugar 13 es de Achraf Hakimi (PSG), el 12 de Pau Cubarsí (Barcelona) y el 11 de Jude Bellingham (Real Madrid).

Los primeros 10 resultados Copiado!

France Football anunció en sus redes sociales qué Sadio Mané (Al-Nassr) y William Saliba (Arsenal) igualaron en el puesto 29 de las votaciones. Por otro lado, Julián Quiñónes, nacionalizado mexicano, (Al-Qadsiah) quedó en el lugar 28.

Después de esto, anunciaron que Bruno Fernandes (Manchester United) se quedó en el lugar 27, Dayot Upamecano (Bayern Múnich) en el 26, Marquinhos (PSG) en el 25, Luis Díaz (Bayern Múnich) en el puesto 24 y Nuno Mendes (PSG) en el 23.

Además, Lautaro Martínez (Inter) quedó en el puesto 22, mientras que Gabriel (Arsenal) quedó en la casilla 21.

Los grandes favoritos Copiado!

Según múltiples especialistas los favoritos para llevarse el principal premio son Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé; sin embargo, otros nombre como Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Lionel Messi o Rodri, también figuran en un segundo escalón como contendientes.

Grandes ausencias en la gala Copiado!

A pesar del gran interés que genera ganar este prestigioso galardón y los demás premios que se entregan (como el Yashin al mejor arquero o el Kopa al Sub-21), la gala tendrá ausencias entre las que destacan los favoritos a algunos premios.

Algunos de los ausentes en la gala son la mayoría de nominados del Paris Saint-Germain: Achraf Hakimi, Marquinhos, Joao Neves, Fabián Ruiz, William Pacho, Ferrán Torres, Vitinha (Balón de Oro), Luis Enrique (Mejor entrenador), Warren Zaïre-Emery (Trofeo Kopa) y Matvey Safonov (Trofeo Yashin).

Las ausencias parisinas se deben a qué, por las protestas sociales en Francia, no pudieron disputar su encuentro ante el Olympique Lyon el día de ayer, por lo que fue reprogramado para hoy.

Además, Pau Cubarsí (Trofeo Kopa) tampoco viajó junto a la delegación del Barcelona, de acuerdo a medios internacionales, esto se debe a que desde el club culé no creen que el central vaya a ganar el trofeo al mejor futbolista Sub-21, por lo que decidieron que descansara luego de un calendario repleto de partidos.

Del conjunto blaugrana tampoco estará Hansi Flick (Mejor entrenador), aunque otras figuras como Lamine Yamal sí estarán presentes.

Aunque el Real Madrid regresó este año a la gala, luego de ausentarse dos ediciones consecutivas, Vinicius, Jude Bellingham (Balón de Oro) y Florentino Pérez no viajaron a Londres.

Principales detalles Copiado!

Este año, la gala será en el Teatro London Palladium y será presentada por el exfutbolista francés Thierry Henry junto a la periodista Kate Scott.

Además, France Football estará anunciando los resultados a lo largo del día, hasta llegar al top 10, que se dirá durante la gala.

¿A qué hora y dónde verlo? Copiado!

En Costa Rica la gala iniciará a la 1 p. m. y se podrá seguir de forma gratuita por la página web o aplicación de DAZN.