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Puro Deporte

Un Manchester City a la deriva propicia la escapada del Arsenal en la Premier

Al Manchester City le sigue costando el inicio de la Premier League mientras el campeón defensor Arsenal no afloja

El arquero italiano del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, reacciona desconcertado tras uno de los goles del Nottingham Forest en The City Ground de Nottingham, por la Premier League.
El arquero italiano del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, reacciona desconcertado tras uno de los goles del Nottingham Forest en The City Ground de Nottingham, por la Premier League. DARREN STAPLES
AFP