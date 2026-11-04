Haaland salva al Manchester City en Alemania por la Champions

Leipzig, Alemania. En un partido que se animó en la segunda parte, el Manchester City se llevó este miércoles los tres puntos de Leipzig gracias a su capitán Erling Haaland (3-2), en la 4ª jornada de la Champions.
Con nueve puntos de 12 posibles, los hombres de Enzo Maresca han digerido bien el duro revés (4-2) contra el París SG en su estadio hace tres semanas, encadenando victorias contra el AEK Atenas (5-1) y en Leipzig (3-2).
Los Citizens forman parte de un grupo de nueve equipos a un punto del Arsenal (10) y a tres del PSG y del Real Madrid (12), los dos únicos equipos que han ganado sus cuatro primeros partidos de la fase de grupos.
El Leipzig marcha en el puesto 29 con solo tres puntos, fuera de la zona de clasificación (el corte es en el lugar 24).
Este miércoles, en medio de una noche fría en la ciudad alemana, los Citizens de Enzo Maresca se adelantaron en dos ocasiones gracias a un gol en propia puerta de Castello Lukeba (37′) y a un cabezazo de Enzo Fernández (58′), pero fueron alcanzados ambas veces por tantos de Ridle Baku (49′) y de Antonio Nusa (61′).
A pesar de haber marcado más goles contra el Leipzig que contra cualquier otro rival en su carrera, Haaland tuvo pocas ocasiones, pero estuvo en el lugar justo para convertir en gol un centro de Elliott Anderson y firmar el tanto de la victoria (78′).