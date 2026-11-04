Haaland salva al Manchester City en Alemania por la Champions

Leipzig, Alemania. En un partido que se animó en la segunda parte, el Manchester City se llevó este miércoles los tres puntos de Leipzig gracias a su capitán Erling Haaland (3-2), en la 4ª jornada de la Champions.

Con nueve puntos de 12 posibles, los hombres de Enzo Maresca han digerido bien el duro revés (4-2) contra el París SG en su estadio hace tres semanas, encadenando victorias contra el AEK Atenas (5-1) y en Leipzig (3-2).

Los Citizens forman parte de un grupo de nueve equipos a un punto del Arsenal (10) y a tres del PSG y del Real Madrid (12), los dos únicos equipos que han ganado sus cuatro primeros partidos de la fase de grupos.

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