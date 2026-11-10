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Puro Deporte

Un jugador de Escocia revela que sufrió un ‘susto cardíaco’ durante el Mundial

A solo dos días del inicio del Mundial, un futbolista de Escocia estaba en el hospital para una intervención cardíaca

El jugador de Escocia Scott McTominay, enfrentó al brasileño Matheus Cunha el pasado 25 de junio en Miami, durante el Mundial 2026.
El jugador de Escocia Scott McTominay enfrentó al brasileño Matheus Cunha el pasado 25 de junio en Miami, durante el Mundial 2026. JOSE BRETON
AFP