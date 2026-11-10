Un jugador de Alajuelense queda fuera de la Selección de Costa Rica y lo releva uno de Saprissa

De los ocho jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que Bryan Ruiz convocó a la Selección de Costa Rica para los amistosos contra Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 de noviembre) en Suramérica, prácticamente era un hecho que uno de ellos sería titular en los dos juegos.

Sin embargo, quedó fuera. ¿Quién es? Se trata del lateral derecho Yerlan Sosa.

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer la situación este lunes 9 de noviembre a las 7 p. m., luego de que finalizó la práctica de la Tricolor.

“El futbolista Yerlan Sosa no pudo incorporarse a la concentración debido a una molestia física. En su lugar, fue convocado Gerald Taylor, del Deportivo Saprissa, quien se unirá al grupo en las próximas horas”, indicó la oficina de prensa de la Fedefútbol.

Ahí mismo se detalla que la Tricolor efectuó su primera práctica a las 5:30 p. m., de cara a los juegos amistosos contra Ecuador y Argentina.

Un total de 12 jugadores trabajaron inicialmente en cancha junto con los porteros, a excepción de Patrick Sequeira, quien tiene un permiso especial para incorporarse a la Selección de Costa Rica este lunes por la noche.

Los jugadores que tuvieron acción el domingo en el Torneo de Apertura 2026 trabajaron recuperación en el gimnasio. Los dos grupos estuvieron bajo la supervisión y dirección del técnico Bryan Ruiz.

Además, la Federación reportó que los legionarios Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas ya se encuentran con el equipo nacional.

Carlos Mora y Kenay Myrie arribaron al país a las 5:30 p. m., mientras que Josimar Alcócer también lo hizo. El último en incorporarse será Manfred Ugalde, quien llegará durante la noche.

Además, la Federación dio a conocer que como invitado especial a la prácticas de estos días está presente en el staff deportivo el exjugador Bryan Oviedo, quien actualmente se encuentra en proceso de formación como técnico.