AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Un jugador de Alajuelense queda fuera de la Selección de Costa Rica y lo releva uno de Saprissa

Surgió un cambio en la convocatoria de Bryan Ruiz para los partidos de la Selección de Costa Rica contra Ecuador y Argentina

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
Bryan Ruiz tuvo que hacer un cambio en la convocatoria por una molestia física de uno de los jugadores que incluyó en la lista original para los amistosos de la Selección de Costa Rica contra Ecuador y Argentina. Lilly Arce
Fanny Tayver Marín