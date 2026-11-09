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Argentina vs. Costa Rica: Hora y canales para ver este partido

Después del amistoso ante Ecuador, la Selección de Costa Rica se fogueará contra Argentina en Córdoba

La Selección de Argentina y la Selección de Costa Rica protagonizan un partido amistoso el martes 17 de noviembre en Córdoba.
La Selección de Argentina y la Selección de Costa Rica protagonizan un partido amistoso el martes 17 de noviembre en Córdoba. La Nación
Fanny Tayver Marín