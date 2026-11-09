Argentina vs. Costa Rica: Hora y canales para ver este partido

Después del amistoso contra Ecuador, la Selección de Costa Rica se alistará para jugar frente a la Selección de Argentina el martes 17 de noviembre.

Este partido amistoso internacional de la Sele contra la Albiceleste se encuentra pactado en principio para las 5 p. m. (hora de Costa Rica), aunque el horario está por confirmarse. El llamativo fogueo se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

¿Cómo verlo? Repretel y Teletica adquirieron los derechos para que el partido entre Costa Rica y Argentina sea transmitido por televisión abierta en territorio nacional. Es decir, el juego pasará por la pantalla de canal 6 y por la de canal 7.

Para este encuentro, Repretel tendrá como periodista en cancha a Alexánder Gaitán; mientras que Teletica definió que Juan Ulloa será su enviado especial.

Una alternativa más es la aplicación TDMAX. El juego también podrá sintonizarlo en la radio, a través de Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

Además, en nacion.com encontrará toda la cobertura de este inicio de Bryan Ruiz al frente de la Sele.

En Argentina, el partido contra Costa Rica se transmitirá a través de TyC Sports.

Los convocados por Lionel Scaloni a la Selección de Argentina

Porteros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Román Vega (Zenit, Rusia).

Volantes: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como 1907), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Delanteros: Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), Santiago Castro (Roma) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Los convocados por Bryan Ruiz a la Selección de Costa Rica

Porteros: Abraham Madriz (Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense) y Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal).

Defensas: Aarón Salazar (Alajuelense), Alexis Gamboa (Alajuelense), Diego Mesén (Cartaginés), Francisco Calvo (Nacional de Uruguay), John Paul Ruiz (Alajuelense), Joseph Mora (Saprissa), Juan Pablo Vargas (Puebla), Kenay Myrie (Copenhague, Dinamarca) y Yerlan Sosa (Alajuelense).

Volantes: Andrey Soto (Saprissa), Celso Borges (Alajuelense), Douglas López (Cartaginés), Gabriel Leiva (Sporting), Gian Mauro Morera (Cartaginés) y Roan Wilson (Alajuelense).

Delanteros: Carlos Mora (Craiova, Rumanía), Josimar Alcócer (Sparta Praga, República Checa), Josimar Méndez (Sporting), Kenyel Michel (Alajuelense) y Manfred Ugalde (Spartak de Moscú).