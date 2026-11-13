¿A qué hora juega Costa Rica hoy? Todo lo que debe saber del partido entre Ecuador y la ‘Sele’

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica? La respuesta definitiva es este viernes 13 de noviembre. La Sele visita a Ecuador en el primer partido amistoso internacional de esta Fecha FIFA de noviembre. El juego arrancará a las 6 p. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Este encuentro contra una selección ecuatoriana plagada de figuras y bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo marca la puesta en marcha del proceso de Bryan Ruiz al frente de la Tricolor.

Aunque él ya dirigió a la Selección Nacional en dos partidos que ganó ante Nicaragua y Haití en la Liga de Naciones de Concacaf y evitando el descenso a la B, en ese momento era técnico interino de la Mayor.

En esta ocasión, Bryan Ruiz se sentará en el banquillo patrio como titular, como técnico permanente, como el hombre que carga con la esperanza de que después de tocar fondo, la Selección de Costa Rica al fin verá la luz.

Teniendo claro cuáles son los objetivos reales: que en marzo se consiga el boleto para ir a la Copa Oro y que para 2030, la Sele vuelva a decir presente en un Mundial Mayor.

“Yo sé que Costa Rica puede estar en estos momentos con la sensación de que podemos dar la estocada contra estos equipos y dar la sorpresa; otros están como que ahora sí los van a poner en su realidad.

”Lo más importante para mí es que, principalmente en este partido contra Ecuador, a la Selección se le vea algo diferente a lo que se le viene viendo en los últimos años”, afirmó Bryan Ruiz horas antes de este encuentro en Quito.

Marcelo Gallardo y Bryan Ruiz sostendrán un pulso desde el banquillo en el partido amistoso entre Ecuador y la Selección de Costa Rica este viernes 13 de noviembre. (AFP y John Durán/Diseño)

Ecuador vuelve a jugar después de nueve años en el Estadio Olímpico Atahualpa, un escenario que fue clave en la primera clasificación del país a un Mundial.

“Va a ser un partido muy lindo, muy intenso. Ningún rival es fácil. Será un encuentro en nuestra casa, con nuestra gente”, expresó durante la semana el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien juega en el Chelsea de Inglaterra.

¿Cómo puedo ver el partido Ecuador vs. Costa Rica? Copiado!

El partido entre Ecuador y Costa Rica se verá en territorio nacional por televisión abierta y usted tiene la posibilidad de elegir entre las trasmisiones de canal 6 y canal 7, ya que Repretel y Teletica adquirieron los derechos de transmisión.

La aplicación TDMAX se convierte en otra alternativa por si no tiene un televisor cerca; mientras que los amantes de la radio pueden sintonizar el juego de la Sele en su emisora preferida, pues será transmitido por Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y, una vez concluido el partido entre Ecuador y Costa Rica, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Bryan Ruiz quiere que en la Selección de Costa Rica sea primero lo colectivo que lo individual. (Prensa FCRF/Cortesía)

A lidiar con la altura en Ecuador Copiado!

“La altura yo sí creo que afecta un poco (Quito está a 2.850 metros). Nosotros tenemos jugadores que es la primera vez que van a jugar en altura y posiblemente van a preguntarse qué esta pasando en estos momentos que no puedo recibir aire, pero es parte de lo que tenemos que acoplarnos.

”Una de las razones por las que nos vinimos justos al partido es que para acoplarse se necesitan diez días, entonces se intenta estar lo menos en la altura. Esperemos que no nos vaya a afectar mucho y que sea un buen partido por parte de las dos selecciones”, expresó Bryan Ruiz.

La decisión de Bryan Ruiz en la portería Copiado!

En la rueda de prensa previa al partido amistoso entre Ecuador y Costa Rica, Bryan Ruiz explicó que para juegos por competencia, como en los de marzo por el pase a la Copa Oro o en eliminatoria mundialista, será más reservado.

Pero que en esta ocasión, no adelantaría la formación completa que tiene en mente, pero que daría un adelanto y confirmó la titularidad del guardameta Patrick Sequeira y del atacante Manfred Ugalde.

Además, indicó que en el caso de Patrick, será el guardián del arco no solo ante Ecuador, sino que el próximo martes repetirá en el partido ante Argentina, salvo alguna eventualidad.

Ecuador con bajas ante Costa Rica Copiado!

Marcelo Gallardo no tendrá a su equipo completo para el partido de este viernes contra la Selección de Costa Rica, debido a las lesiones del mediocampista Denil Castillo y del delantero Kevin Rodríguez. Tampoco estarán Alan Franco y Alan Minda.

Sin embargo, el Muñeco Gallardo podrá disponer de figuras claves como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata.

Recuerde a quiénes convocó Bryan Ruiz a la Selección de Costa Rica Copiado!

Porteros: Abraham Madriz (Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense) y Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal).

Defensas: Aarón Salazar (Alajuelense), Alexis Gamboa (Alajuelense), Diego Mesén (Cartaginés), Francisco Calvo (Nacional de Uruguay), John Paul Ruiz (Alajuelense), Joseph Mora (Saprissa), Juan Pablo Vargas (Puebla), Kenay Myrie (Copenhague, Dinamarca) y Gerald Taylor (Saprissa).

Volantes: Andrey Soto (Saprissa), Celso Borges (Alajuelense), Douglas López (Cartaginés), Gabriel Leiva (Sporting), Gian Mauro Morera (Cartaginés) y Roan Wilson (Alajuelense).

Delanteros: Carlos Mora (Craiova, Rumanía), Josimar Alcócer (Sparta Praga, República Checa), Josimar Méndez (Sporting), Kenyel Michel (Alajuelense) y Manfred Ugalde (Spartak de Moscú).

Cinco frases de Bryan Ruiz antes del partido Ecuador vs. Costa Rica Copiado!

1. “La presión… Yo sabía que, al estar en Costa Rica como seleccionador, iba a haber siempre presión. No se le puede quedar bien a todo el mundo. Algunos son muy objetivos en sus críticas y otros simple y sencillamente quieren hacer daño. Es parte de, es parte de estar aquí”.

2. “Hay resultados que son muy importantes, que hay que ganar sí o sí. Estos fogueos de esta gira, capaz que el objetivo principal no es ganarlos; pero yo soy un ganador, a mí no me gusta perder. Entonces, vamos a intentar ganarlos dentro de una idea y sabiendo que enfrentamos a dos rivales de mucha potencia en el área y a nivel mundial”.

Bryan Ruiz arranca oficialmente como técnico permanente de la Selección de Costa Rica. Aquí con el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto. (JOHN DURAN/John Durán)

3. “Intento nada más ver lo positivo, y lo negativo intento ni escucharlo, porque muchas veces son comentarios nada más hasta de odio, que no van conmigo y que es mejor ni siquiera escucharlos a veces”.

4. “A los muchachos se los he dejado saber, no puedo poner a los 23, no se trata de una escuelita de fútbol y de un grupo de amigos. Ya estamos aquí para rendir y son dos partidos que nos van a llevar al límite. Tenemos que dar una buena impresión, hacer bien las cosas y si se hacen muchos cambios a veces no ayuda mucho a que se entienda la idea que se quiere”.

5. “Hablé con Josimar Alcócer que estoy feliz con el trabajo que está haciendo, pero que no se conforme con estar ahí, haciéndolo bien en el equipo en el que está. Yo lo quiero ver jugando Champions League y en las mejores ligas de Europa porque tiene condiciones para eso. Al jugador tico lo que le ha pasado es que se conforma, no se conforme, siempre hay para crecer. Ojalá de aquí a un año tengamos no siete convocados, sino 15, 16 o 23 como los tiene ahorita la Selección de Ecuador, ese es un objetivo que los jugadores tienen que irse trazando”.

Los árbitros del partido Ecuador vs. Costa Rica Copiado!

Roberto Pérez al centro, asistido por Stephen Atoche y Leonar Soto. Cuarto árbitro: Kevin Ortega. VAR: Joel Alarcón. AVAR: Augusto Menéndez. Todos de Perú.