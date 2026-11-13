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¿A qué hora juega Costa Rica hoy? Todo lo que debe saber del partido entre Ecuador y la ‘Sele’

La Selección de Costa Rica juega este viernes de visita contra Ecuador, en el Estadio Olímpico Atahualpa

Fanny Tayver Marín

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Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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