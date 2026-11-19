Londres, Reino Unido. El club inglés de fútbol Leicester City rompió este jueves con el patrocinador principal de su camiseta, una casa de apuestas en línea que había nombrado como embajadora a una actriz de películas pornográficas, lo que generó protestas.

El grupo de aficionados Foxes Trust había criticado a principios de noviembre esta relación de su club con BC Game, una plataforma de apuestas especializada también en las criptomonedas, después de que la actriz rusa Eva Elfie fuera elegida como uno de los rostros mediáticos de la empresa.

“Las apuestas y la pornografía pueden tener efectos devastadores en la vida de las personas, especialmente entre los jóvenes”, escribió Foxes Trust en un comunicado.

“Patrocinios así dan una gran visibilidad a esos dos universos y, por asociación, los unen al Leicester City. ¿En eso nos hemos convertido realmente?”, añadió.

El club campeón de Inglaterra en 2016, caído actualmente a la tercera división del país, optó finalmente por romper el contrato con BC Game “de común acuerdo” y “con efecto inmediato”.

“Esta decisión se da después de conversaciones constructivas entre las dos partes en los últimos días, en las que hemos admitido la divergencia de nuestras prioridades comerciales para el futuro”, afirmó el Leicester City, sin mencionar en su comunicado el movimiento de protesta de sus hinchas.