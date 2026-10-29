Manchester City avanza a cuartos de Copa de la Liga, Liverpool elimina al Chelsea

Londres, Reino Unido. El arquero argentino Gerónimo Rulli fue el héroe del Manchester City este miércoles para obtener en la tanda de penales ante el Brighton el pase a cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, mientras que el Liverpool eliminó al Chelsea también desde los doce pasos.

El City, defensor del título, medía fuerzas con un Brighton que es tercero de la Premier League y revelación del inicio de curso de Inglaterra.

El Brighton estuvo a la altura de las expectativas y llegó a adelantarse 1-0 y 2-1, con Georginio Rutter como figura con un gol y una asistencia.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

