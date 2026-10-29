AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Manchester City avanza a cuartos de Copa de la Liga, Liverpool elimina al Chelsea

La Copa de la Liga, uno de los torneos más importantes del fútbol inglés, camina hacia cuartos de final y algunos clubes de la Premier ya tienen su boleto

El arquero del Liverpool Giorgi Mamardashvili le detiene el penal a Emmanuel Emegha, del Chelsea, en el partido de la Copa de la Liga disputado en Anfield.
El arquero del Liverpool Giorgi Mamardashvili le detiene el penal a Emmanuel Emegha, del Chelsea, en el partido de la Copa de la Liga disputado en Anfield. DARREN STAPLES
AFP

Londres, Reino Unido. El arquero argentino Gerónimo Rulli fue el héroe del Manchester City este miércoles para obtener en la tanda de penales ante el Brighton el pase a cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, mientras que el Liverpool eliminó al Chelsea también desde los doce pasos.

El City, defensor del título, medía fuerzas con un Brighton que es tercero de la Premier League y revelación del inicio de curso de Inglaterra.

El Brighton estuvo a la altura de las expectativas y llegó a adelantarse 1-0 y 2-1, con Georginio Rutter como figura con un gol y una asistencia.