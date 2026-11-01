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Televisión pública china no emitió el partido del Real Madrid por polémica con Mbappé

En China todavía no dejan pasar los polémicos comentarios de la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé sobre Mao

Este mensaje en la red social Rednote dice en chino "Esta cuenta ha sido suspendida por violar las reglas de la comunidad", según muestra un usuario en Shanghai, en medio de la polémica con Kylian Mbappé.
Este mensaje en la red social Rednote dice en chino "Esta cuenta ha sido suspendida por violar las reglas de la comunidad", según muestra un usuario en Shanghai, en medio de la polémica con Kylian Mbappé. JADE GAO
AFP

Pekín, China. La televisión pública china CCTV privó este domingo a sus espectadores de ver el partido de Liga del Real Madrid, cumpliendo así su anuncio de suspender la difusión del campeonato español tras las palabras de Kylian Mbappé sobre el exdirigente chino Mao Zedong.

El partido previsto a las 11:15 p. m. hora china entre el Racing de Santander y el equipo madrileño, en el que juega el futbolista francés, no se emitió en ninguno de los dos canales deportivos de la CCTV, constató la AFP.

Ninguno de los otros partidos de la 11ª jornada de Liga fue retransmitido en directo por la televisión pública china por el momento.