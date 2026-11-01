Real Madrid gana de visita y Mbappé anota tras su polémica con China

Santander, España. Después de una semana agitada por una controversia diplomática con China, el Real Madrid de Kylian Mbappé encadenó una cuarta victoria consecutiva en LaLiga, este domingo con un 3-0 de visita ante el Racing de Santander, para no perder de vista al Barcelona y al Atlético.

Esos dos equipos habían ganado sus partidos de esta 11ª jornada el sábado, el Barça de local 6-1 al Alavés y el Atlético por 2-0 de visita ante el Levante, lo que presionaba al equipo merengue en este desplazamiento a Cantabria, en el norte del país.

Con la victoria de los tres primeros este fin de semana, el Real Madrid sigue en el tercer escalón de la clasificación, a un punto del Atlético y a tres del líder Barcelona, al que derrotó hace una semana en el Clásico.

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