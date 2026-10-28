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El Real Madrid se disculpa con China por comentarios de Mbappé sobre Mao

Sigue la polémica alrededor de Kylian Mbappé en China y hasta el Real Madrid tuvo que intervenir

Este autobús en una ciudad de China muestra a Kylian Mbappé promocionando una bebida hidratante, en medio de la polémica por sus comentarios sobre Mao Zedong.
Este autobús en una ciudad de China muestra a Kylian Mbappé promocionando una bebida hidratante, en medio de la polémica por sus comentarios sobre Mao Zedong. JADE GAO
AFP

Madrid, España. El Real Madrid se disculpó el miércoles con China por comentarios de su estelar atacante francés Kylian Mbappé sobre el exlíder Mao Zedong, que desataron una tormenta de críticas.

Burlarse de Mao sigue siendo un tabú medio siglo después de la muerte del histórico líder, por lo que varias marcas chinas han dejado de patrocinar al delantero francés y la televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga española.

“El Real Madrid desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé”, escribió el club en un comunicado.