Las razones del enojo de China con Kylian Mbappé (y Mao Zedong como protagonista)

Tras perder el Balón de Oro, Kylian Mbappé sufrió un nuevo revés: China anunció durante la mañana de este martes que no continuará con la transmisión de la liga española debido a comentarios de la estrella francesa sobre Mao Zedong.

El problema comenzó con las declaraciones de Kylian Mbappé en el programa francés The Bridge. Durante una entrevista, el atacante galo fue consultado sobre cuál es su meme favorito, a lo que aseguró que se trataba de uno que lo compara con Mao Zedong.

“Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, había dicho Mbappé.

Este es el meme que generó el enojo de China con Kylian Mbappé, luego de que el delantero llamó "dictador" a Mao Zedong. (Tomada de X/Tomada de X)

Aunque el francés no especificó que se tratase de comentarios sobre el exdirigente chino, en redes sociales se han popularizado memes que comparan a ambas figuras.

A pesar de esto, el atacante francés había señalado en una entrevista con el medio L’Équipe que algunos de estos comentarios lo incomodan ya que, aunque reconoce que se trata de una broma, no le agrada que lo comparen con personajes que causaron sufrimiento.

“En parte es gracioso porque percibes que, para algunas personas, todo es una broma sin mala intención. Pero también está la parte que no tiene tanta gracia, porque sabemos el daño que este tipo de personas ha causado a lo largo de la historia”, aseguró el delantero madridista.

Luego agregó: “Que te comparen con gente que asesina a otros, o que ha causado miseria a millones y millones de personas, no creo haber hecho nunca nada parecido en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas. Por un lado, sé que se hace en tono de broma y sin intención de ir más allá, pero quizá refleje una falta de conciencia política y humana en la gente”.

El Gobierno chino, mediante el portavoz de la cancillería, Guo Jiakun, aseguró que comentarios de esta índole siempre generarán rechazo en la sociedad local.

“Cualquier comentario o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrenta, naturalmente, a un rechazo común por parte de toda la sociedad china”, afirmaron.

Según revelaron medios españoles, esto también ha provocado que varias empresas del país asiático decidan cortar sus relaciones comerciales con el cuadro merengue. Firmas como la marca de bebidas Dongpeng o la plataforma RedNote han comenzado a retirar los productos y contenidos que las relacionan con el delantero galo.

Además, el medio especializado en fútbol Dongqiudi quitó el nombre de Mbappé de la clasificación del Balón de Oro, sustituyéndolo por la expresión “esta persona no existe” y compartiendo una fotografía en blanco y negro del atacante, elemento que suele asociarse con el fallecimiento de una persona.

Las disculpas de Mbappé y LaLiga

Ante la polémica, LaLiga compartió un comunicado desmarcándose de las declaraciones del atacante francés y asegurando que ya trabaja en un plan de sensibilización y comunicación con equipos y jugadores.

“Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LaLigay de todos sus clubes”, aseguró el ente.

Luego agregaron que trabajan “en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares”.

Poco después, el atacante francés compartió en sus redes sociales un comunicado en el que se disculpaba por sus comentarios, asegurando que no era su intención lastimar a nadie.

“En una reciente entrevista, comenté sobre una foto mía. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan herido. No era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”, escribió Mbappé.