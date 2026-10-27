AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Las razones del enojo de China con Kylian Mbappé (y Mao Zedong como protagonista)

China anunció que no seguirá transmitiendo la liga española por comentarios de Kylian Mbappé que involucraron a Mao

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé conduce el balón Nicolas Seiwald, del Leipzig, durante el partido por la Champions en el Estadio Santiago Bernabéu.
China no seguirá transmitiendo los partidos del la liga española, después que Kylian Mbappé llamara "dictador" a Mao Zedong. En la foto, Mbappé conduciendo el balón durante un partido. BURAK AKBULUT
Alejandro Cerdas

Tras perder el Balón de Oro, Kylian Mbappé sufrió un nuevo revés: China anunció durante la mañana de este martes que no continuará con la transmisión de la liga española debido a comentarios de la estrella francesa sobre Mao Zedong.

El problema comenzó con las declaraciones de Kylian Mbappé en el programa francés The Bridge. Durante una entrevista, el atacante galo fue consultado sobre cuál es su meme favorito, a lo que aseguró que se trataba de uno que lo compara con Mao Zedong.

“Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, había dicho Mbappé.