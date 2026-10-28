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Suspendida la jornada de Copa del Rey tras accidente ferroviario en España

El mortal accidente en Toledo, España, provoca al menos 68 muertes; la Copa del Rey queda suspendida

Una voluntaria de la Cruz Roja abraza a la familiar de una víctima tras el mortal choque de trenes en Toledo, España.
Una voluntaria de la Cruz Roja abraza a la familiar de una víctima tras el mortal choque de trenes en Toledo, España. OSCAR DEL POZO
AFP

Madrid, España. La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este miércoles el aplazamiento de los 24 partidos de la primera ronda de Copa del Rey previstos ese día, “como muestra de respeto y solidaridad” con las víctimas del mortífero accidente ferroviario ocurrido al sur de Madrid.

Según el último balance provisional, la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 km al sur de la capital española dejó al menos 68 fallecidos y decenas de heridos, lo que la convierte en una de las peores catástrofes ferroviarias de la historia del país.

“Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos inicialmente para disputarse en la tarde-noche de hoy” miércoles, escribió la institución en un comunicado.