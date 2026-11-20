Nairobi, Kenia. La vigente campeona del mundo de maratón, la keniana Peres Jepchirchir, recibió una suspensión de tres años por dopaje, señaló el jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), que anunció también sanciones para otros dos corredores del país africano.

La atleta de 33 años y ganadora del oro olímpico en 2021 fue suspendida provisionalmente en octubre después que unos análisis desvelaran trazas de EPO, una sustancia prohibida que estimula la producción de glóbulos rojos, en unas muestras tomadas antes del maratón de Sídney en agosto.

La AIU confirmó la sanción de tres años a partir del 20 de octubre.

Veronica Loleo, medalla de plata en la media maratón de los Campeonatos del Mundo de Carreras en Ruta de 2026 y sexta del mundo, también fue sancionada con tres años de suspensión por la misma infracción.

Por su parte, Ronald Korir, que terminó cuarto en el maratón de Berlín de 2023, recibió una sanción de seis años después de que se detectaran anomalías en su pasaporte biológico que no pudo justificar.

El atletismo keniano, uno de los principales suministradores de estrellas del fondo y el medio fondo, es noticia regularmente en los últimos años por casos de dopaje, con más de 140 atletas suspendidos o vetados de competir desde 2017.

En octubre de 2025, la AIU anunció la suspensión por tres años de la keniana Ruth Chepngetich por dopaje, un caso especialmente simbólico ya que un año antes se había convertido en la primera mujer en bajar de las 2 horas y 10 minutos en maratón (2:09:56).

El récord de Chepngetich se mantuvo a pesar de la suspensión y de las sospechas.

Nairobi, sede del Mundial

“Las autoridades kenianas han logrado muchos avances en la lucha contra el dopaje en los últimos cinco años, pero estos casos ponen de manifiesto que todavía queda mucho camino por recorrer”, declaró en un comunicado el director ejecutivo de la AIU, Brett Clothier.

“El gobierno keniano es consciente de la situación actual y se comprometió a reforzar la Agencia Keniana Antidopaje y a tomar medidas contra las redes criminales que permiten el dopaje en el país”, añadió en el mismo comunicado.

En su palmarés, Jepchirchir tiene el antiguo récord mundial de media maratón y cuatro victorias en las principales maratones del mundo: Sídney (2026), Londres (2024), Boston (2022) y Nueva York (2021).

La capital de Kenia, Nairobi, fue designada en setiembre como sede del Mundial al aire libre de 2029, que será el primero en disputarse en suelo africano.

Ese evento debe ser ejemplar en lo referente a la lucha antidopaje, avisó el 6 de octubre el polaco Witold Banka, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).