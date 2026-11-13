Suecia se suma a Finlandia y Noruega para impedir la entrada de atletas rusos

Estocolmo, Suecia. Suecia quiere prohibir que los atletas de Rusia entren en su territorio para participar en competiciones, anunció este viernes el gobierno, al día siguiente de que Finlandia y Noruega tomaran decisiones similares.

El país se prepara para acoger en febrero los Campeonatos Mundiales de esquí nórdico, en Falun (centro).

“No queremos atletas rusos en suelo sueco durante competiciones internacionales, porque es un medio para que Rusia y (el presidente ruso Vladimir) Putin exploten la situación con fines propagandísticos y contribuye a normalizar la guerra” en Ucrania, declaró a la AFP el ministro de Asuntos Sociales y de Salud Pública, Jakob Forssmed.

El gobierno sueco desea presentar “en un futuro próximo” una “solución consistente en negar la entrada en Suecia a los atletas rusos”, añadió.

La medida debería entrar en vigor antes del inicio de los Campeonatos Mundiales de esquí nórdico, precisó Forssmed.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) autorizó a los deportistas rusos y bielorrusos a competir bajo ciertas condiciones, como no exhibir símbolos nacionales y firmar una declaración de neutralidad.

La Asociación Sueca de Esquí afirmó que respetaría la decisión de la FIS, aunque no esté de acuerdo con ella.

El jueves, los países vecinos Finlandia y Noruega anunciaron medidas destinadas a impedir que los atletas rusos participen en competiciones en su territorio.

Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, varios organismos deportivos internacionales prohibieron a los atletas rusos competir, pero algunos han empezado a flexibilizar estas restricciones.

Decisiones que hacen que “la cuestión sea más urgente de abordar”, subrayó Forssmed.

“El deporte ruso está profundamente entrelazado con las autoridades estatales” y por tanto no puede disociarse de las acciones del Estado ruso, subrayó el ministro sueco.

El 30 de octubre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ordenó la reincorporación de Rusia a los campeonatos mundiales de hockey sobre hielo a partir de esta temporada.

Ese mismo día, Suecia pidió a la Unión Europea revisar y restringir sus normas de visado para los atletas que representan a Rusia y Bielorrusia.

Estocolmo defendió entonces que no debía haber ninguna normalización de su participación en eventos deportivos mientras continúe la guerra en Ucrania.