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Suecia se suma a Finlandia y Noruega para impedir la entrada de atletas rusos

Países del norte de Europa quieren impedir que atletas de Rusia entren a su territorio y se conviertan en instrumentos de propaganda de Putin

Personal de rescate de Ucrania evacúa un perro de un edificio dañado por los ataques de Rusia, en Zaporizhzhia, este 13 de noviembre.
Personal de rescate de Ucrania evacúa un perro de un edificio dañado por los ataques de Rusia, en Zaporizhzhia, este 13 de noviembre. DARYA NAZAROVA
AFP