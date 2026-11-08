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El Mundo

Bombardeos rusos dejan sin electricidad a más de 850.000 personas en Ucrania

Los ataques contra la red eléctrica dejaron a cientos de miles de personas sin luz y afectaron el suministro de calefacción en edificios residenciales, mientras Ucrania se prepara para otro invierno de guerra

Una mujer cruza una calle con su perro durante un apagón en el centro de Kyiv
Una mujer cruza una calle con su perro durante un apagón en el centro de Kyiv, el 7 de noviembre de 2026, provocado por ataques contra instalaciones energéticas del país en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. SERGEI SUPINSKY
AFP