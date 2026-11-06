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Al menos 50 muertos por ataque ruso en el sur de Ucrania

Ataque en localidad de Komychuvakha ocurrió cuando se estaba realizando una distribución de ayuda alimentaria para los habitantes

Esta fotografía muestra a la 65.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 5 de noviembre trabajando en el lugar de un ataque ruso contra un centro educativo en Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia.
Esta fotografía muestra a la 65.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 5 de noviembre trabajando en el lugar de un ataque ruso contra un centro educativo en Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia. ANDRIY ANDRIYENKO
AFP