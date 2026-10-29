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¿Cuántos colombianos han muerto en la guerra en Ucrania? Los datos de una guerra interminable

Cancillería de Colombia alerta por el saldo trágico de sus ciudadanos en la guerra en Ucrania

Trabajadores de rescate atienden daños en una zona residencial de Kiev, Ucrania, afectada por un bombardeo ruso que dejó siete muertos el 25 de setiembre, incluido un niño de 14 años.
Trabajadores de rescate atienden daños en una zona residencial de Kiev, Ucrania, afectada por un bombardeo ruso que dejó siete muertos el 25 de setiembre, incluido un niño de 14 años. TETIANA DZHAFAROVA
AFP

Bogotá, Colombia. Colombia registra 256 ciudados muertos y 973 desaparecidos en medio de la guerra de Rusia en Ucrania, en la que combaten miles de colombianos, informó este jueves la Cancillería.

El frente ucraniano acumula 162 colombianos fallecidos y el ruso 94.

Los colombianos son conocidos y buscados para participar en guerras en el mundo por su amplia experiencia militar en el violento conflicto armado interno.