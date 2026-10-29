¿Cuántos colombianos han muerto en la guerra en Ucrania? Los datos de una guerra interminable

Bogotá, Colombia. Colombia registra 256 ciudados muertos y 973 desaparecidos en medio de la guerra de Rusia en Ucrania, en la que combaten miles de colombianos, informó este jueves la Cancillería.

El frente ucraniano acumula 162 colombianos fallecidos y el ruso 94.

Los colombianos son conocidos y buscados para participar en guerras en el mundo por su amplia experiencia militar en el violento conflicto armado interno.

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