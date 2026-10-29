¿Cuántos colombianos han muerto en la guerra en Ucrania? Los datos de una guerra interminable

Bogotá, Colombia. Colombia registra 256 ciudados muertos y 973 desaparecidos en medio de la guerra de Rusia en Ucrania, en la que combaten miles de colombianos, informó este jueves la Cancillería.
El frente ucraniano acumula 162 colombianos fallecidos y el ruso 94.
Los colombianos son conocidos y buscados para participar en guerras en el mundo por su amplia experiencia militar en el violento conflicto armado interno.
“Extremen las precauciones frente a ofertas laborales en el exterior, particularmente aquellas relacionadas con actividades militares”, dijo Pedro Agustín Roa, viceministro de Asuntos Migratorios.
Para “quienes decidan salir del país a participar en conflictos armados internacionales, (...) existen limitaciones para la protección y asistencia consular en zonas de conflicto”, agregó.
Ucrania también acumula la mayoría de desaparecidos con 666, frente a los 297 de Rusia.
Kiev sostiene que el enrolamiento de extranjeros a sus filas está amparado por la legalidad y Moscú ha negado tener vínculos con redes de reclutamiento para su guerra.
Pero las familias en Colombia denuncian malos tratos de sus seres queridos en el terreno de batalla.
Capacitados durante décadas para enfrentar a poderosas guerrillas y carteles del narcotráfico en selvas y montañas, los militares colombianos suelen tener dificultades para conseguir empleo al retirarse.
Naciones Unidas estima que al menos 10.000 mercenarios colombianos combaten en el extranjero atraídos por falsas promesas de altos salarios y de seguridad, en muchos casos bajo “condiciones inhumanas”.
Al menos 7.000 lo hacen en el conflicto entre Rusia y Ucrania, según datos proporcionados por el anterior gobierno en mayo.
Son conocidos por su participación en conflictos o guerras como la de Sudán, reclutados por carteles en México o para prestar servicios de seguridad en Haití, donde 17 colombianos esperan juicio acusados por en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.