Lausana, Suiza. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidió este martes “por unanimidad” otorgar a Senegal el título de la Copa de África de fútbol 2025, en detrimento de Marruecos, que había obtenido el trofeo en la mesa.

El pasado 17 de marzo, el comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) había despojado a Senegal de su título y proclamado campeón a Marruecos, país organizador del torneo. Los senegaleses se impusieron 1-0 en la final del 18 de enero en Rabat, al término de un partido caótico en el que varios de sus jugadores abandonaron el campo en señal de protesta contra una decisión arbitral.

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