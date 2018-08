“En la época del 90′, cuando estaba carajillo, Bora Milutinovic siempre andaba caminando como despistado detrás de uno. En una ocasión andábamos haciendo una caminata y me preguntó que si estaba preparado para jugar el Mundial. Yo le contesté que sí. Entonces me dijo: ‘Mañana sale jugando’. Yo me quedé como sorprendido y él dijo: ‘¿A qué viniste, a pasear o a jugar? Prepárate porque mañana vas a jugar’. La verdad me mató el hombre, porque no pude dormir ese día (risas). Cuando llegué a mi habitación le conté a Claudio Jara, mi compañero de cuarto, y él me dijo: ‘conmigo habló desde ayer’. Él les andaba indicando a todos para que se fueran preparando mentalmente. Hasta en esos detalles tuvo un manejo muy adecuado”.