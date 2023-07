Fórmula de Costa Rica para vencer a Martinica: repetir el esfuerzo y duplicar el fútbol

Hay varios aspectos que se pueden resaltar de Costa Rica ante El Salvador y sirven de referencia para definir lo que necesita para derrotar el martes a Martinica: se vio una mejoría en la dinámica, se pasó el balón más rápido, no se jugó tanto para atrás y el equipo adelantó las líneas.

Además, se dio un cambio de sistema y a la Selección le cayó bien pasar a una línea de cuatro en la zaga, para ganarse un hombre más en la zona media y acuerparse mejor en las dos facetas del partido.

El técnico Luis Fernando Suárez realizó tres cambios en la Selección de Costa Rica, para medirse ante El Salvador, en la segunda fecha de la Copa Oro. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

Es claro que a la Selección se le observó más compacta, pero siguen los problemas para recuperar la pelota y a raíz de esto los centrales sufren mucho. Si bien por lapsos se intentó la presión alta, no está tan claro cómo ejecutarla y evidencia que esto no está bien trabajado.

Reitero, se vio más esfuerzo, se llegó con más gente al área rival y hasta se terminó con más remates que lo que se promedia habitualmente (13 totales y seis al arco), aunque no están tan claras las vías ofensivas. Se puede concluir que lo que vimos fue más un producto de esfuerzo, que mejoría en el modelo de juego. Por ello, para vencer a Martinica necesita repetir el esfuerzo, mantener las intenciones esbozadas y mejorar la ejecución.

Así mismo, no se puede ocultar que se jugó ante un rival que no es tan fuerte, tiene un año de no ganar y también presenta muchos problemas en su modelo. De igual forma, no se ganó.

No hay que engañarse, hay que medir contra quién se jugó y analizar que el adversario hasta terminó con muchos problemas físicos, porque no tiene el nivel de selecciones top en el área. Tenemos que ver a la Selección contra rivales más exigentes, para valorar realmente si hay una evolución.

Análisis del desempeño de cada jugador de la Selección:

- Kevin Chamorro (8):

De nuevo se vio muy sólido y demostró crecimiento. Tuvo seguridad, buena reacción y transmitió confianza a sus compañeros. No tuvo tantas intervenciones, pero cuando se necesitó de él, respondió.

- Francisco Calvo (7):

Fue importante su aporte en la zaga como lateral izquierdo. Mejoró en la marca en lo personal y en lo colectivo. Así mismo, sumó en ataque más que los otros laterales y se le vio con confianza y seguro con balón.

- Juan Pablo Vargas (7):

Seguro, oportuno, tapó balones importantes y cuando no pudo controlar al rival, recurrió a faltas tácticas. Maneja bien la línea de cuatro, tiene jerarquía, jugó en su perfil natural y se le vio sólido en la lectura.

- Kendall Waston (7):

Atento en la fase defensiva, jugó simple, no se complicó con el balón y se impuso en la mayoría de duelos. No está pesando tanto en el juego ofensivo, pero se esfuerza mucho.

- Jefry Valverde (6):

En la parte defensiva sigue con dificultades y le cuesta en el uno contra uno. Sin embargo, se apoyó más, tuvo dinámica y con balón pudo aportar un poco más, principalmente en el primer tiempo.

- Celso Borges (7):

Se esforzó mucho, estuvo mejor respaldado y esto lo liberó para soltarse más, llegar al área rival y sacar remates. Le sigue costando el regreso, pero el partido no fue tan complejo para él, por su lectura de juego.

- Aarón Suárez (5):

No fue un partido claro para él. Le costó aparecer, asociarse, no pudo filtrar balones y tampoco tuvo ese juego hacia adelante que le caracteriza. Lo controlaron y se fue diluyendo.

- Cristopher Núñez (6):

Costa Rica buscó más posesión, menos pelotazo y esto le favoreció. Pidió la pelota, condujo y trató de asociarse con sus compañeros, pero en defensa le cuesta y también fue inconstante.

- Carlos Mora (5):

Muy ocupado en labores defensivas y en dar una mano al lateral. Buscó ir hacia adelante, pero muy aislado y sin asociarse adecuadamente, lo que hizo que sus acciones no terminaran en nada. Le costó tirar diagonales hacia adentro.

- Josimar Alcócer (6):

Está jugando con confianza. Tiene buen ida y vuelta y da una mano al lateral, aunque le cuesta mucho la última jugada, se precipita y no termina bien las acciones. Juega a una misma velocidad siempre y esto le quita precisión.

- Joel Campbell (6):

Su nivel no es el mismo de siempre, puede que la parte física le pese. Lo acompañaron mejor, pero en las jugadas que solía imponerse en el último cuarto, no estuvo tan claro. Igual, tuvo destellos de calidad.

- Warren Madrigal (4):

Le costó muchísimo el partido, no tuvo acciones importantes y estuvo lejos de pesar en duelos o en generación. No se impuso en el uno contra uno y en lo físico lo superaron.

- Wílmer Azofeifa (5):

Entró con buena voluntad y se esforzó mucho, aunque sigue sin tener el nivel necesario para estar en la Selección. No incide en el juego cuando entra y mucho es por el ritmo y la intensidad.

- Anthony Contreras (5):

De nuevo se le vio muy voluntarioso, muy entregado para presionar y tratar de aparecer, pero jugó lejos de la zona de más peligro. Con balón le cuesta y es que se le dificulta perfilarse y por ende, estar en ventaja.

- Pablo Arboine (-):

Entró para sacar a Kendall Waston de la zona defensiva y enviarlo al ataque. Prácticamente no participó, pero estuvo atento a cualquier acción a la contra del rival.