Luis Fernando Suárez evitó responder a las críticas de Bryan Ruiz

La Selección de Costa Rica quedó más que obligada para el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro que será el martes 4 de julio contra Martinica, luego de empatar 0 a 0 con El Salvador.

Panamá es líder del grupo C con 6 puntos, luego aparece Martinica con 3. El Salvador y Costa Rica ahora tienen un punto.

Minutos después de que culminó ese partido en Nueva Jersey, donde la Sele lo intentó, pero no logró vencer a un equipo que tiene un año de no ganar, Luis Fernando Suárez acudió a la rueda de prensa.

- Bryan Ruiz dijo que este equipo no tiene una idea clara y se nota. ¿Qué piensa de eso y qué le pareció el partido?

- El equipo hizo cosas importantes, interesantes, donde cambió lo que hizo en el partido pasado y mucho, se tuvo la pelota de buena manera. En el último cuarto de cancha se excedió. Tenía que buscar definir lo más rápido posible.

“Físicamente el equipo fue fuerte, estuvo durante todos los 90 minutos intentando llegar a gol y creo que a lo último se vio que estaba con más fortalezas físicas que el equipo contrario. La propuesta de juego me parece que fue bastante buena, con respecto a lo que se estaba dando en el partido pasado”.

- En los últimos cuatro partidos contra rivales de Centroamérica su rendimiento es bajo, del 8,3%. ¿Por qué a Costa Rica se le ha convertido en un suplicio ganarle a las selecciones centroamericanas y por lo menos imponer un poco más de respeto en el área?

- En estos últimos cuatro partidos también estamos haciendo un esfuerzo por hacer el recambio generacional, que lógicamente puede costar. A nosotros perder en determinado momento la solidez que teníamos con gente de mucha más experiencia.

- Hay un avance, pero no alcanza. ¿Por qué somos de momentos y cómo lograr enfrentar a un equipo que tiene más puntos?

- Tomar esto que pasó, el grupo se dio cuenta de que sí podía dominar el juego no solamente con la pelota, sino también sin el balón. Hay que seguir patrocinando esto.

- Se vio un poco de ideas, pero sin el pase a gol. ¿Cuál puede ser la estrategia para ese último partido que deben ganar?

- Un poco eso se dio y lo dijimos en el entretiempo, que llegábamos al área y queríamos seguir tocando la pelota, no rematamos. El que más se animó a rematar fue Celso Borges fuera del área. Habían muchas posibilidades. Aarón Suárez tuvo algunas, Josimar Alcócer, con mayor posibilidad que la que él remató en el segundo tiempo. Eso faltó. Es verdad que eso faltó, que cuando llegamos al punto, teníamos que rematar más.

- Con esa mejora mínima de la Selección, ¿la toma de decisiones y la tensión de la victoria les pasó una mala jugada?

- Eso es mejor que lo que estábamos haciendo antes, que no lo teníamos. Yo creo que es mejor que nosotros nos excedamos en algo como para mejorar, a que no tengamos ninguna posibilidad certera de llegar. Con un juego directo, ganando el rebote, en fin, eso es algo que hay que capitalizarlo, corregirlo, pero comparado con lo que se presentó en el partido pasado, esto es mejor que lo otro, aún teniendo que corregir.

- ¿Qué tanto le sirve el empate para avanzar? En teoría la tendrían menos complicada con Martinica que El Salvador contra Panamá.

- Es fácil decirlo, hay que hacerlo. Martinica es un gran equipo, es un muy buen equipo, que trabaja muy bien. Si queremos ganarle tenemos que ponerle mucha más atención. Es más físico, esto no es solamente diciendo que Martinica es esto y nosotros somos más. Por esas razones hemos pecado en eso, en ese sentido de querernos mirar antes del partido como muy superiores. Eso nos puede sorprender y no puede ocurrir ahora.

- Costa Rica fue más ganas que fútbol. Los jugadores en la toma de decisiones no tienen confianza. ¿Cree que el grupo no tiene confianza en el proyecto que usted trata de plantear?

- Estoy en desacuerdo con usted y se lo digo sinceramente, porque fueron propuestas futbolísticas mejores que las pasadas. Tuvimos más la pelota, buscamos más el arco contrario, fue un partido parejo, pero tuvimos más idea. Respeto cualquier otro concepto.

- ¿Cuánto le inquieta no ganar y que viene un partido decisivo?

- Estoy pensando en que ese resultado se tiene que dar y que hay que buscarlo. Afortunadamente dependemos de lo que nosotros hagamos. También, hay que depender de lo que haga El Salvador con Panamá. Todo eso hay que tenerlo en cuenta.

- ¿Es complicado asumir el reto del cambio generacional al frente de una selección importante?

- Hay que tomar decisiones, hay que ser arriesgado. Costa Rica necesitaba esto hace muchísimo más tiempo que ahora. A alguno le iba a tocar y me tocó a mí y no tengo ningún problema de correr ese riesgo.

- ¿Qué se le puede decir al aficionado?

- Yo les digo que mostramos cosas importantes como para que la gente esté tranquila respecto a lo que el fútbol nuestro puede presentar. Yo estoy confiado, tenemos que buscar un resultado positivo, pero creo que dimos un paso para eso.

- Esta vez no se vio petrificado en el banquillo, se vio más activo. ¿A qué se debió ese cambio?

- Hay partidos en los cuales uno debe estar buscando una situación diferente a lo que normalmente se da. Lo que estoy totalmente claro es que no porque uno grite, no porque uno corra más, no porque uno se muestre más, el equipo va a tener una actitud.

“Si esa situación que usted dice con eso el equipo va a cambiar de forma de jugar, pues listo, me pondré los tacos y empezaré a correr. Pero no creo que esa sea la solución.

“Yo soy una persona que creo que el fútbol o lo que uno entrena, lo debe hacer bien en la cancha y después, los datos que uno de, los consejos que no de antes, durante, deben ser lo más propositivos posibles, independientemente de que uno pueda hacer mucho aspaviento, correr mucho, o quedarse quieto.

“Lo importante es lo que uno diga, lo importante es también la comunicación, cómo se da. Hay un montón de cosas que pueden valorarse para que un equipo actúe de una forma como en la que actuó en este partido”.

