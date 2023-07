Bryan Ruiz: ‘La Selección no tiene una idea de juego clara y eso es lo que más preocupa’

Bryan Ruiz prometió ser lo más objetivo posible en su rol como comentarista y así lo mostró en su intervención en el programa Misión Fútbol de Verano TUDN, que también se transmite en Radio Monumental.

“Es claro que Costa Rica está pasando un momento muy difícil en la Selección y se ve en el juego que está realizando, se ve en los resultados y es claro que preocupa a todos los costarricenses”, comentó el excapitán de la Selección Nacional.

Mencionó que si bien es cierto los resultados preocupan, el problema de fondo en la actualidad es otro.

“La Selección no tiene una idea de juego clara y eso es lo que más preocupa. El crecimiento de las otras selecciones del área es muy claro y yo creo que las selecciones del Caribe van a enfatizar mucho en esta eliminatoria también, en este proceso, ya que tienen una oportunidad muy grande para clasificarse al Mundial. Eso va a hacer que el nivel de ellos suba y es importante que Costa Rica comience a levantar el nivel en ese sentido, también”.

De cara al juego contra El Salvador, el exfutbolista indicó que es un partido que normalmente la Selección lo gana, solo que esta vez es difícil, porque se juega prácticamente la posibilidad de seguir en la clasificación a los cuartos de final del torneo.

“Pero es un partido que normalmente cuando Costa Rica está con la soga al cuello se une mucho el grupo, se une mucho la Selección y logra sacar este tipo de partidos, aún cuando en la parte futbolística, hay que ser claros, no estamos jugando bien.

”Confío en que los jugadores se van a unir junto con el cuerpo técnico y van a hacer todo lo posible para sacar este partido y seguir con las aspiraciones de poder clasificar”.

Una de las consultas que recibió Bryan fue si Luis Fernando Suárez debe seguir al frente de la Selección.

“Con respecto al profe Suárez, hay una cosa que no se puede obviar y es que los resultados son muy importantes para un entrenador y últimamente no se están dando esos resultados”.

Insistió en que como ya lo había dicho, más que los resultados, las formas son importantes.

“Se puede perder, pero si Costa Rica está llegando al marco rival, está demostrando que está haciendo un buen juego, que se sabe a qué se juega; yo creo que eso sería un punto a evaluar. El problema es que en este momento no está pasando y yo que estuve ahí en ese grupo, es un grupo muy fuerte mentalmente, así como lo dijo el profe hace unos días”.

Bryan Ruiz expresó que Suárez tiene que reorganizar algunas cosas, contra el tiempo, “porque los resultados últimamente no se le han dado y el juego tampoco”.

“Entonces, que siga o no siga no depende de los jugadores, no depende de nadie más que al final de la Federación, pero los resultados y el juego son los que al final van a determinar si debería o no debería seguir”.

El excapitán también participó en el espacio televisivo Fútbol Central por TUDN. Ahí dijo que Costa Rica viene con mucha desconfianza, por decirlo de alguna manera.

“La parte defensiva que venía muy fuerte ha venido flaqueando un poco y yo creo que eso ha hecho que Costa Rica tenga ciertas dudas y tenga que intentar cambiar el camino”, subrayó.