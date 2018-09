Rónald también dio espacio como variantes a Rándall Leal, David Ramírez, Wílmer Azofeifa y Jonathan Moya, entre los futbolistas que no estuvieron en Rusia, todos ellos buscaron mostrarse e intentaron ofrecer algo distinto. No obstante, los minutos no les alcanzaron para tener una valoración más amplia y necesitarán de más espacio.