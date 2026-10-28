Selección de Costa Rica cae ante Senegal en el Mundial, pero seguirá en competencia

La Selección de Costa Rica Sub-15 cayó 6-1 en los octavos de final ante Senegal en la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputa en Azerbaiyán. Pese a esto, la Tricolor seguirá en la competencia y se medirá ante Uzbekistán.

Durante la madrugada (hora costarricense), el combinado patrio derrotó 4-3 a su similar de Letonia en los dieciseisavos de final, lo que le permitió acceder a la serie contra los africanos.

En el compromiso ante los letones, las anotaciones fueron obra de Kian Myrie, Julián Álvarez y Jaden Brenes, este último por partida doble; mientras que ante los senegaleses el único tanto nacional llegó por medio de Carlos Arguedas.

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