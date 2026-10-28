Selección de Costa Rica cae ante Senegal en el Mundial, pero seguirá en competencia

Durante la madrugada (hora costarricense), el combinado patrio derrotó 4-3 a su similar de Letonia en los dieciseisavos de final, lo que le permitió acceder a la serie contra los africanos.
En el compromiso ante los letones, las anotaciones fueron obra de Kian Myrie, Julián Álvarez y Jaden Brenes, este último por partida doble; mientras que ante los senegaleses el único tanto nacional llegó por medio de Carlos Arguedas.
Debido al formato del certamen, estructurado para que todas las delegaciones se mantengan en actividad hasta la última jornada, los dirigidos por Luis Carlos Mejías continuarán en territorio azerbaiyano hasta el 30 de octubre, día en que concluye la competición.
El próximo reto de los nacionales será el 29 de octubre ante Uzbekistán. En caso de conseguir la victoria, enfrentarán al ganador del cruce entre Níger y Malí; de sufrir una derrota, jugarán contra el perdedor de esa misma llave.
Este torneo cuenta con un formato inédito en competiciones de la FIFA: cada escuadra alinea únicamente a ocho futbolistas sobre el terreno de juego y los partidos tienen una duración de 40 minutos (divididos en dos tiempos de 20).
Asimismo, los encuentros se disputan en canchas de dimensiones reducidas, lo que posibilita que cada representativo afronte hasta dos cotejos por día, se celebren hasta 20 duelos en simultáneo y cada escenario albergue un máximo de 10 juegos por jornada.
Todos los partidos del campeonato se pueden seguir de forma gratuita mediante las plataformas FIFA+ y DAZN.