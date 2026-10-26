Selección de Costa Rica brilla en Copa del Mundo y hasta se ‘desquita’ de Curazao 17-0

La Selección Nacional Sub-15 de Costa Rica brilla en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, competición que cuenta con casi 200 países. Tras concluir la primera fase, la Tricolor terminó en el segundo puesto del Grupo F con 12 puntos, solo por detrás de Marruecos.
El formato de este torneo -que se disputa en Azerbaiyán- es algo nunca visto en una competición de la FIFA: cada conjunto cuenta con únicamente ocho jugadores en la cancha y los encuentros duran 40 minutos (20 por tiempo). Además, los duelos se disputan en dimensiones reducidas, lo que permite que cada representativo afronte hasta dos cotejos por día.
El debut de la Sele, dirigida por Luis Carlos Mejías, fue el pasado 23 de octubre ante Curazao, en un choque que culminó 17-0 a favor de los nacionales. Los anotadores frente a los caribeños fueron Kian Myrie, Jaden Brenes y Jader Montenegro; además de los dobletes de Sebastián Alvarado, Ian Alemán, Luca Santilli, Julián Álvarez y Jeikell Alpízar; un triplete de Carlos Arguedas, y un autogol.
Este fue un pequeño “desquite” luego de que Curazao venciera 3-4 a Costa Rica en categoría mayor el pasado 24 de setiembre en el Estadio Ricardo Saprissa.
El segundo compromiso fue el 25 de octubre, con derrota 4-2 frente a Marruecos; las dianas ticas fueron obra de Sebastián Alvarado y Carlos Arguedas. En tanto, el tercer encuentro deparó otra goleada, esta vez de 7-1 contra Filipinas. En esa ocasión, los tantos corrieron por cuenta de Kian Myrie, Carlos Arguedas, Sebastián Alvarado, Jader Montenegro, Luca Santilli y un doblete de Julián Álvarez.
La Sele concluyó este lunes la primera fase del torneo tras vencer a Liberia y Belice. El duelo ante los africanos finalizó 9-2 con anotación de Jader Montenegro y dobletes de Julián Álvarez, Jaden Brenes, Carlos Arguedas y Luca Santilli.
Por otra parte, el cotejo frente al combinado centroamericano terminó con una victoria 8-2 gracias a los goles de Sebastián Alvarado, Luca Santilli, Jader Montenegro, Jeikell Alpízar, Julián Álvarez, Carlos Arguedas y un doblete de Jaden Brenes.
Con estos resultados, la Tricolor clasificó a la Liga B del torneo, donde disputará cinco partidos más ante combinados de este sector en llaves de eliminación directa.