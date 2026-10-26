AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Selección de Costa Rica brilla en Copa del Mundo y hasta se ‘desquita’ de Curazao 17-0

La Selección de Costa Rica participa en el Mundial de la FIFA que tiene casi 200 países

La Selección de Costa Rica Sub-15 goleó a Curazao en el debut en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. En la foto, los capitanes de ambas selecciones junto al arbitro.
La Selección de Costa Rica Sub-15 goleó a Curazao en el debut en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. En la foto, los capitanes de ambas selecciones junto al árbitro. Instagram: Federación de Fútbol de Curazao
Alejandro Cerdas

La Selección Nacional Sub-15 de Costa Rica brilla en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, competición que cuenta con casi 200 países. Tras concluir la primera fase, la Tricolor terminó en el segundo puesto del Grupo F con 12 puntos, solo por detrás de Marruecos.

El formato de este torneo -que se disputa en Azerbaiyán- es algo nunca visto en una competición de la FIFA: cada conjunto cuenta con únicamente ocho jugadores en la cancha y los encuentros duran 40 minutos (20 por tiempo). Además, los duelos se disputan en dimensiones reducidas, lo que permite que cada representativo afronte hasta dos cotejos por día.

El debut de la Sele, dirigida por Luis Carlos Mejías, fue el pasado 23 de octubre ante Curazao, en un choque que culminó 17-0 a favor de los nacionales. Los anotadores frente a los caribeños fueron Kian Myrie, Jaden Brenes y Jader Montenegro; además de los dobletes de Sebastián Alvarado, Ian Alemán, Luca Santilli, Julián Álvarez y Jeikell Alpízar; un triplete de Carlos Arguedas, y un autogol.