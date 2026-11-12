Se cayó uno de los fogueos de la Selección de Costa Rica: esto pasó

La Selección de Costa Rica viajó con unos días de antelación a Catar donde jugará el Mundial Sub-17 y llegar de manera anticipada tiene como propósito la aclimatación y algunos fogueos.

De hecho, este jueves 12 de noviembre, la Sele Sub-17 dirigida por Rándall Azofeifa empató 0-0 contra Arabia Saudita, en el amistoso internacional que se efectuó en Salwa, Catar.

Había otro fogueo programado, pero se cayó, luego de que Estados Unidos se retiró del Mundial aduciendo motivos de seguridad.

Este jueves, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) emitió un comunicado oficial en el que informó que la Selección Sub-17 Masculina no disputará el partido amistoso que tenía programado ante Estados Unidos para este sábado 14 de noviembre en Catar, luego de que la Federación Estadounidense comunicara su decisión de retirarse de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

“Ante esta situación, la Tricolor continuará con su campamento de preparación en Catar, donde afina los últimos detalles de cara a su participación en la cita mundialista, cuyo debut será el próximo 21 de noviembre ante Tanzania”, se lee en el comunicado.

La Federación también indicó que está gestionando la posibilidad de concretar un nuevo encuentro amistoso que sustituya el compromiso inicialmente programado.

Ellos integran la Selección Sub-17 de Costa Rica

Porteros: Fabián Araya (Alajuelense), Joshmark Arias (Alajuelense) y Sebastián Leiva (Cartaginés).

Defensas: Adrián Espinoza (Alajuelense), Brayan Calderón (Sarchí), Ian Badilla (Moravia), Paul Jiménez (Alajuelense), Sebastián Gómez (Sporting), Sebastián Hernández (Pérez Zeledón) y Thiago Cordero (Saprissa).

Volantes: Jorshuad Pilarte (San Carlos), Keylord Madrigal (Herediano), Marshal Araya (Alajuelense), Santiago Quirós (Cartaginés) y Yordi Alfaro (Alajuelense).

Delanteros: Akenai Samuels (Alajuelense), Dwyane Woodly (Saprissa), Ethan Barley (Alajuelense), Jefrey Urbina (Saprissa), Kyan McDonald (Alajuelense) y Paul González (Alajuelense).

Calendario de Costa Rica en el Mundial Sub-17 de Catar 2026

La Selección de Costa Rica está sembrada en el Grupo I del Mundial Sub-17 y estos son sus partidos en la primera fase de la cita planetaria:

- Tanzania vs. Costa Rica | Sábado 21 de noviembre | 7 a. m. | Aspire Zone Campo 1, Doha.

- Costa Rica vs. República de Irlanda | Martes 24 de noviembre | 6:30 a. m. | Aspire Zone Campo 4, Doha.

- Costa Rica vs. Brasil | Viernes 27 de noviembre | 8 a. m. | Aspire Zone Campo 5, Doha.