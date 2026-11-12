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Puro Deporte

Se cayó uno de los fogueos de la Selección de Costa Rica: esto pasó

La Federación Costarricense de Fútbol trabaja en concretar otro amistoso internacional

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer lo ocurrido en su complejo deportivo.
La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer lo ocurrido a través de un comunicado oficial. FCRF
Fanny Tayver Marín