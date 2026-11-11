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Estados Unidos se retira de Mundial de la FIFA por motivos de seguridad; Costa Rica sí participará

La Selección de Estados Unidos desiste de participar en un Mundial, debido a preocupaciones por la seguridad en el país sede

El pasado Mundial Sub-17 de FIFA también se realizó en Doha, la capital de Catar. Esta fue la final entre Portugal y Austria en el Estadio Internacional Khalifa, en noviembre de 2025.
El pasado Mundial Sub-17 de FIFA también se realizó en Doha, la capital de Catar. Esta fue la final entre Portugal y Austria en el Estadio Internacional Khalifa, en noviembre de 2025. NOUSHAD THEKKAYIL
AFP