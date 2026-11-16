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Scaloni anuncia cambios en Argentina para enfrentar a la Selección de Costa Rica

Argentina recibirá a la Selección de Costa Rica este martes y Lionel Scaloni defiende el recambio con jugadores jóvenes

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, dirige en el partido ante Uruguay del pasado viernes. Su próximo rival será la Selección de Costa Rica.
El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, dio indicaciones en el partido ante Uruguay del pasado viernes. Su próximo rival será la Selección de Costa Rica. LUIS ROBAYO
AFP