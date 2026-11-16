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Argentina teme otro papelón, ahora ante la Selección de Costa Rica

Esta es la realidad que vive la Selección de Argentina a pocas horas del amistoso contra la Selección de Costa Rica en Córdoba

Enzo Fernández es uno de los jugadores de la Selección de Argentina que están disponibles para el amistoso de este martes contra la Selección de Costa Rica.
Enzo Fernández es uno de los jugadores de la Selección de Argentina que están disponibles para el amistoso de este martes contra la Selección de Costa Rica. AFA

La Nación / Argentina / GDA y Fanny Tayver Marín