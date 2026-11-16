Argentina teme otro papelón, ahora ante la Selección de Costa Rica

El idilio entre la Selección de Argentina y su público atraviesa un inesperado resfrío que quedó en evidencia el pasado viernes en la Bombonera y amenaza con repetirse este martes en Córdoba, cuando la Albiceleste reciba a la Selección de Costa Rica, a las 5 p. m. (hora de Costa Rica).

La postal de miles de butacas vacías y un silencio inusual durante la derrota frente a Uruguay encendió las alarmas en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ahora corre contrarreloj para evitar un nuevo papelón en las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes, así como un resbalón contra la Sele, que viene de perder 2-0 contra Ecuador.

Lo ocurrido en Buenos Aires golpeó tanto en lo anímico como en lo financiero: se estima que se vendieron menos de 10.000 boletos, una cifra tan baja que la cantidad de invitados casi duplicó a la de los aficionados que pagaron su entrada, sumado al contingente de la barra de Boca Juniors que ocupó una de las cabeceras.

Sin Lionel Messi —quien se despidió ante Benín tras perder la final del Mundial 2026—, ni otros referentes históricos que forjaron una mística ganadora, el equipo de Lionel Scaloni parece haber perdido el magnetismo que hasta hace poco agotaba localidades en cuestión de minutos sin importar quién estuviera enfrente.

En Córdoba, el panorama no resulta más alentador y la expectativa es mínima. A pesar de que los boletos salieron a la venta desde el 6 de noviembre en la plataforma Deportick, la disponibilidad sigue siendo amplia en casi todo el recinto, con capacidad para 57.000 espectadores.

Más allá de la popular Willington para menores y dos sectores preferenciales que suelen quedar reservados, el resto del estadio luce lejos de llenarse, una situación agravada por la ausencia de un sector destinado a la afición tica, cuya asistencia previsiblemente será mínima.

Según detalla La Nación de Argentina, los boletos son más económicos que los de la Bombonera, “de todos modos, siguen siendo precios elevados para un partido amistoso, ante un rival poco atractivo y en un contexto en el que la selección ya no despierta el mismo entusiasmo”.

La entrada más barata está en el equivalente a ¢2.300 y la más cara, de platea, a ¢42.000.

Para la dirigencia encabezada por Claudio Chiqui Tapia, el temor pasa por repetir una imagen de desolación que exponga tanto el desgaste tras la salida de los ídolos como el malestar de un sector de los hinchas con la gestión federativa.

El propio Scaloni, consciente de que este recambio generacional demandará tiempo y paciencia, evitó polemizar tras la caída de Argentina ante Uruguay, al asegurar que no tiene una lectura sobre la poca asistencia, aunque sabe que la reconquista del hincha dependerá de los resultados en la cancha.

La situación guarda un fuerte paralelismo con el inicio mismo de la era Scaloni en noviembre de 2018, precisamente en el Kempes y también sin Messi, cuando frente a México apenas se había colocado el 25% de la taquilla a dos días del juego y hubo que recurrir a descuentos del 50%, entradas gratuitas para niños y entrenamientos a puertas abiertas para maquillar las gradas.

Después de perder la final del Mundial 2026, Argentina decidió jugar con Burkina Faso y luego ante Benín, que desató una locura por la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. Luego vino el partido con la derrota ante Uruguay. Y este martes sigue el pulso contra Costa Rica con Bryan Ruiz en el banquillo.