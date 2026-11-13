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Resumen de la NBA: Victoria electrizante de los Pistons y LeBron fue baja por lesión

La NBA dejó uno de sus partidos más emocionantes de la actual temporada, que se decidió en doble tiempo extra

Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, va con todo hacia el aro ante los Wizards de Washington en el Capital One Arena de la capital estadounidense, este 12 de noviembre por la NBA.
Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, va con todo hacia el aro ante los Wizards de Washington en el Capital One Arena de la capital estadounidense, este 12 de noviembre por la NBA. PATRICK SMITH
AFP