Resumen de la NBA: Victoria electrizante de los Pistons y LeBron fue baja por lesión

Los Ángeles, Estados Unidos. Liderados por un asombroso Cade Cunningham, los Pistons de Detroit vencieron 144-140 a los Washington Wizards este jueves en un electrizante duelo de la NBA que se decidió tras dos tiempos extra.

En otro de los partidos de la jornada, los Sixers de Filadelfia tuvieron que remontar sin su veterana estrella LeBron James.

Por su parte, Cade Cunningham se desbordó con 52 puntos ante unos Wizards que forzaron la prórroga en dos ocasiones con canastas decisivas en los segundos finales, pero no pudieron repetir la hazaña por tercera vez y los Pistons lograron una épica victoria a domicilio.

Cunningham se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 50 puntos y repartir 10 asistencias sin perder ningún balón, mientras que Ausar Thompson firmó un triple-doble con 17 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes para Detroit.

Los Wizards tuvieron a tres titulares por encima de los 30 puntos —Trae Young, Anthony Davis y Alex Sarr—, pero no les alcanzó para evitar su sexta derrota consecutiva.

En un duelo de ida y vuelta con 20 cambios de liderazgo en el marcador, Detroit empezó lento pero logró una ventaja de doble dígito al inicio de la segunda mitad.

Washington la fue recortando poco a poco, pero los Pistons seguían aferrados a su ventaja cuando Cunningham recibió una falta con el marcador 119-118 y menos de dos segundos por jugar. Anotó ambos tiros libres, pero Trae Young clavó un triple con hielo en las venas sobre la bocina para forzar la primera prórroga.

Los Wizards avanzaron 128-121, pero Cunningham se negó a rendirse.

Anotó un triple a falta de 30 segundos para igualar el marcador y luego asistió a Duncan Robinson para lo que parecía ser otro triple. Sin embargo, la repetición de video mostró que Robinson tenía un pie sobre la línea, y Detroit se quedó solo con una ventaja de dos puntos.

Ese detalle resultó crucial, ya que Young asistió al número uno del último draft, AJ Dybantsa, quien forzó un segundo alargue con un tiro en suspensión tras detenerse en seco.

Cunningham anotó un disparo en fadeaway para poner una ventaja de cuatro puntos con 25 segundos por jugar y esta vez los Wizards no pudieron igualar por tercera vez. Young falló dos intentos de triple y Washington se conformó con dos tiros libres, pero no logró anotar en su última posesión.

Con su victoria, Detroit llega a un récord de 8 victorias y tres derrotas para situarse en el tercer lugar de la Conferencia Este. Washington, por su parte, está duodécimo también en el Este con marca de 4-9.

Los Sixers vuelven a remontar

En otro partido de esta jornada, Tyrese Maxey lideró con 27 puntos la enésima remontada de los Philadelphia 76ers, que se sobrepusieron a un mal arranque y a la ausencia de LeBron James para vencer a los Toronto Raptors por 123-112.

Los Sixers llegaron a estar 17 puntos abajo en el primer cuarto, justo tras la salida de Embiid, pero reaccionaron para lograr su quinta remontada de doble dígito en lo que va de temporada.

El veterano LeBron James, que cumplirá 42 años en diciembre, fue descartado por un problema en la parte baja de la espalda. Eso implicó más responsabilidad para el banquillo de los Sixers, que aportó 39 puntos, liderados por los 17 de Anfernee Simons.

Filadelfia se coloca con registro de 10-3 en el segundo lugar de la Conferencia Este, a solo medio juego de los Celtics de Boston, líderes de la zona con récord de 10-2.